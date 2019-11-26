【中美貿易戰】紐約聯儲：特朗普對華產品加關稅　由美國人負擔

中美貿易糾紛擾攘多時，華府在2018年向中國進口貨品徵收關稅，白宮官員多次強調中國方面會負擔進口到美國的百分之二十五關稅。不過紐約聯邦儲備銀行11月25日發表研究報告指，這些每年合共約400億美元的關稅最終是由美國企業及顧客承擔。

美國感恩節大特賣舉行在即，但當地民眾或要承受中美貿易戰所帶來的額外關稅。（Reuters）

理論上，中國貨品進口到美國時，對方海關會徵收最多百分之二十五關稅，如果中國企業負擔這筆額外費用，就要將價格調低兩成，令美國的零售、製造或批發商的價格和利潤不受影響。

根據紐約聯儲的研究發現，在2018年6月至2019年9月期間的數據顯示，中國的進口價格只下跌大約百分之二，幅度與其他國家受到全球貿易放慢所影響相近。報告指，中國進口貨品價格穩定，意味美國企業和顧客須要支付關稅帶來的額外費用。

報告亦提到，中國在這場關稅中並非獨善其身，其機械及電子設備在美國的市場佔有率自2017年以來下跌2個百分點，中國電子產品在美國的市場佔有率更下跌6個百分點。研究指，流失的佔有率主要轉到歐洲、日本、馬來西亞、韓國、台灣及越南。

研究沒提到美國供應商或其他標價比中國企業高的國家可能賺得的市場佔有率。

事實上，中國進口貨品的美元價格沒有太大變動，反映中國出口商沒有像華府官員所指，利用首輪關稅後人民幣貶值一成，以保持競爭力的說法，報告認為，貨幣貶值是提高中國出口商每單位銷售的利潤。