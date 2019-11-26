【中美貿易戰】劉鶴與萊特希澤通電話　討論核心關切問題

中國商務部11月26日發表聲明，中國副總理劉鶴當日上午與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steve Mnuchin）通電話。雙方就解決大家關心的核心問題作出討論，並取得共識，同意就餘下的第一階段協議磋商保持溝通。

中國副總理劉鶴11月26日再次與美國財政官員通電話，尋求盡快達成兩國首階段貿易協議。（Getty Images）

這次通話的中國官員亦包括商務部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等。

中美兩國一直有意達成首階段貿易協議，《華爾街日報》21日引述消息人士指，劉鶴已邀請萊特希澤及姆努欽到北京開會，並補充，中國希望這一輪會談可以在11月28日美國感恩節假期之前舉行。

報道指出，美方官員表示願意會面，但除非中國明確表示會在知識產權保護、強制技術轉讓和農產品採購方面做出承諾，否則他們將不願到中國磋商，雙方暫時未有約定會面日期。

中國商務部當日亦表示，中美雙方一直保持密切溝通。20日表示，他對中美達成第一階段貿易協議「謹慎樂觀」，雖然中美貿易談判正在兩國關係緊張的形勢下持續展開，中美關係正因香港等問題而呈現緊張局面。美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）23日認為，中美有望在年底前達成貿易協議，但強調華府不會對香港形勢、南海局勢或其他中國在國際上的活動視若無睹。

副總統彭斯（Mike Pence）19日曾表示，若中國以強硬手段鎮壓香港示威者，美國與中國達成貿易協議將變得「非常困難」。他又稱，華府在與北京商討首階段貿易協議的同時，會對中國採取強硬立場。