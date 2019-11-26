以色列司法部長：總理內塔尼亞胡無需辭職

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）捲入貪污醜聞而被起訴，當地司法部長曼德爾卜利特（Avichai Mandelblit）11月25日表示，內塔尼亞胡暫時無需要辭職。

以色列總理內塔尼亞胡捲入貪污醜聞而被起訴，面對外界要求下台的壓力，他堅稱不會辭職。（AP）

根據以色列法律，包括內閣官員在內的公務人員一旦被刑事起訴，就需要下台，但法例沒有明確指出總理是否面臨同一下場。曼德爾卜利特25日與司法部官員開會，討論內塔尼亞胡是否被評成「暫時無法執行工作」，令他要辭職或暫時休假。

曼德爾卜利特考慮到內塔尼亞胡正擔任看守總理，指司法部長無權決定他是否「暫時無法執行工作」，而是交由公眾和政治層面解決。因此司法部認為內塔尼亞胡可以留任，但沒有解釋對方是否保住其兼任的農業、勞工及福利、衛生部長等職務。

內塔尼亞胡是當地在任最長、兼首位在任期間被刑事起訴的總理，他一直否認貪污指控，批評事件是企圖政變，並表明不會下台。即使司法部長稱對方暫時不用問責，外界普遍認為曼德爾卜利特的言論是由執政黨利庫德集團（Likud）或全國選舉，以及入稟最高法院等手段，將內塔尼亞胡逐出總理辦公室。