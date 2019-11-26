希夫預告特朗普彈劾調查報告：無可異議及證據確鑿

美國總統特朗普（Donald Trump）涉對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）施壓要求後者調查其競爭對手的彈劾調查將進入新階段。美國眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）報道，特朗普彈劾調查報告最快下周完成，在國會12月初結束感恩節假期的休會後，會交予眾議院司法委員會。

希夫稱，最快會在下周完成彈劾特朗普的調查報告。圖為11月21日，他在有關調查的公開聽證會上講話。（Reuters）

希夫說在數次閉門作證以及2周的公開聽證完成後，「我們所得的證詞以及文件得以成功揭露一個事實模式，那是壓倒性的、無可異議的以及證據確鑿的（overwhelming, unchallenged, and damning）。」

希夫稱有份進行彈劾調查的委員會，會在議員回來後向眾議院司法委員會呈交報告。

希夫向議員發出的信件指出，呈交眾議院司法委員會的報告會包括一個目錄，寫下白宮拒絕就調查合作的情況，以及特朗普政府的不合作能構成另一可用來彈劾他的條款，就是妨礙國會（obstruction of Congress）。

眾議院司法委員會接獲報告後將決定是否草擬彈劾條款，當中會列出特朗普的「罪名」，然後由眾議院全體議員投票表決。如它在眾院成功過關，便會交由參議院審議。