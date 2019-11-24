【通烏門】彈劾調查公開聽證會後　下一步會怎樣？

美國國會對總統特朗普（Donald Trump）歷時近兩周的彈劾調查公開聽證會11月21日正式結束。直至目前為止，美國眾議院情報委員會已獲得17名證人閉門作供，以及12名證人公開作供，接下來事態發展會如何？

情報委員會發表報告

情報委員會預計會在11月最後一周的感恩節假期後，由情報委員會主席希夫（Adam Schiff）將調查報告轉交司法委員會，後者決定會否或如何對特朗普提出確切的彈劾條文。

司法委員會彈劾程序

報告轉交司法委員會後，特朗普及其律師有權參與彈劾程序，並有權檢視證據、質詢、提出新證據、要求傳召其他證人等。

司法委員會內最資深的共和黨眾議員科林斯（Doug Collins）可以傳召證人及記錄等，但必須得到委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）同意。若主席及高級委員反對，共和黨可以要求全體委員投票。

通烏門：報告轉交司法委員會後，特朗普及其律師有權參與彈劾程序。（AP）

彈劾還是不彈劾？

司法委員會會決定是否有足夠的彈劾證據，若認為有必要彈劾，專家小組會列出具體起訴項目，並在通過後送交眾議院以簡單多數形式表決。

委員會主席、民主黨眾議員納德勒（Jerrold Nadler）曾表示，希望在2019年底前完成起草。他指出，最後期限「絕對」存在，他們計劃最遲在2020年1月完成。

議案呈交參議院

如無意外，眾議院大會將會趕在聖誕節前通過具體彈劾條文，給餘下任期不足一年的特朗普一份「臨別」大禮。

假如獲眾議院通過，議案須呈交參議院進行審判，並由首席大法官主持過程。特朗普的忠實支持者、共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等人11月21日曾與白宮官員討論，有傳將計劃給予民主黨人兩周時間向參議院陳述證據，及後儘快以共和黨的參議院多數了結此事。共和黨人似乎在擔心，彈劾案繼續發酵或會不利特朗普選情。