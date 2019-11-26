【新聞背後】「藏醫藥」歷史逾千年　申請世界文化遺產變中印之爭

聯合國教科文組織的「人類非物質文化遺產代表作名錄」，一般人對此都不太着緊或理會，但對於各國來說，卻可以是一個充斥政治角力的「小戰場」。印度媒體報道，印度正申請把「藏醫藥」列入遺產名錄，招來中國反對。為何如此？原因也不難理解，中國與印度均把藏醫藥視為自己國家的文化遺產。

什麼是藏醫藥（Sowa Rigpa）？

藏醫藥歷史悠久，是青藏高原人民在多年以來累積的醫學經驗，該領域內的經典著作是成書於公元8世紀、由藏醫學家宇妥·雲丹貢布所著的《四部醫典》。

根據中國政府旗下的「中國非物質文化遺產網」介紹，藏醫藥主要針對在高原缺氧環境中的常見疾病、地方疾病等，以青藏高原的植物、動物、礦物等作為基本藥物，行醫方式適合高原環境和游牧方式。網站指，藏醫藥是中國民族醫藥的重要代表。

印度方面指，藏醫藥目前在當地多個地區廣泛使用（Getty Images）

藏醫藥背後的中印之爭

但有關藏醫藥的「所有權」爭議，已經存在多年，近年愈演愈烈。2014年，中國開始為藏醫藥申遺，印度在2017年亦提交文件，申請把藏醫藥列入非遺名錄。

對於藏醫藥的起源，中國說及印度說都有學者支持。其中印度聲稱藏醫藥的理論與實踐，大多和印度教或佛教中的「阿育吠陀」（Ayurveda）相似，印度方面指，阿育吠陀這種傳統醫學是最早在公元3世紀傳入西藏。

但中國方面則認為，青藏高原是藏醫藥的發源地及棲息地，根據歷史文獻佐證，早在象雄時期西藏本土宗教「苯教」出現後，印度教或佛教傳入前，象雄文字已有記錄藏醫藥的發展。

圖為青海藏醫藥文化博物館（視覺中國）

中國已把「藏醫藥浴療法」列入非遺

中國在2018年11月，成功申請把藏醫藥系統內的「藏醫藥浴療法」列入非物質文化遺產代表作名錄，被視為先勝一仗，但明顯地，印度並未放棄爭取宣稱對藏醫藥系統的「所有權」。

《紐約時報》曾分析指，藏醫藥有潛在的商業價值，產業價值可能達到10億美元，故此在這場「藏醫藥之爭」中，既是為了國際聲望，也是爭取獲得商業回報的可能。