印度與中國就「藏藥」申遺爭奪戰持續

中國國家習近平時隔一月，會晤印度總理莫迪（Narendra Modi）兩次，亦在行程安排上給予最大的尊重。不過，印度在莫迪的號召下，同中國在藏藥「非遺」問題上，爭先恐後，亦步亦趨。

中國新華社消息稱，習近平11月13日在巴西利亞對莫迪強調稱：「雙方要擴大雙向貿易和投資規模，在產能、醫藥、信息技術、基礎設施建設等領域打造新的合作增長點。」「我願同你保持密切溝通，共同把握好兩國關係前進方向，增進政治互信，妥善管控分歧，拓展務實合作，引領中印關係更好更穩向前發展。2020年即將到來，希望中印關係在新的一年裏取得新的更大發展。我歡迎你明年到中國再次會晤。」此前在10月11日，習近平已於印度金奈，與莫迪舉行第二次非正式會晤。

元首雖頻頻會晤，兩國意見存疑之處卻頗多。印度報業托拉斯（PTI）11月25日消息稱，一位匿名的印度政府官員表示，中國在一次全球論壇上提出，堅決反對「印度尋求將古代醫學傳統（藏藥）定義為非物質文化遺產。」

這位官員透露說，印方已與聯合國教科文組織聯繫，希望將「索瓦瑞巴」（Sowa-Rigpa，藏醫藥學）申請為非物質文化遺產。印度已要求傳統醫學部負責準備相關文件和證據，並與外交部對接，就此事密切合作。

印度鹿野苑西藏研究中央大學（Central University of Tibetan Studies）副校長阿旺桑登（Geshe Samten）對《紐約時報》說：「如果中國正在申請，印度當然也可以申請。」「這也是印度文化。」

2018年11月28日，藏醫藥浴法正式成為中國非遺。圖為藏醫藥浴法商用實踐。（VCG）

但聯合國教科文組織（UNESCO）官網顯示，組織下屬保護非物質文化遺產政府間委員會，已於2018年11月28日在毛里求斯首都路易港舉行第13屆常委會時通過審議，批准中國申報的將「藏醫藥浴法」列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

中國在2017年3月向UNESCO提交文件，請求將藏醫藥學的多種療法之一藏醫藥浴法（温泉浴和藥浴療法），認定為中國的「非物質文化遺產」。幾乎同一時間，印度就整個藏醫藥學遞交了自己的申遺文件。

中國遞交給UNESCO的申請書稱，藏醫藥浴法，是由「西藏人民開發出來的」，在中國西部很多地區十分流行，其中包括西藏自治區。

中國社科院民族學家秦永章2019年4月在中國《環球時報》上強調稱：「事實上，藏醫藥不僅起源於中國，而且是在中國發展壯大的。」

《紐約時報》指出，在1990年代初尚未看到中印兩國爭着宣稱藏醫藥學是本國文化遺產的迹象。但西方學者說，大約20年前，人們開始意識到藏醫藥的潛在商業價值。

維也納的奧地利科學院（Austrian Academy of Sciences）的醫學人類學家克魯斯（Stephan Kloos）說，他的初步估算結果顯示，該產業的價值可能達到10億美元。克魯斯說，在印度，就連非藏人也開始把藏醫藥視作商機。

紐約州尼亞克的藏醫學家扎西饒登博士說，整體影響會是正面的，不論提交申請的是哪個國家，但前提是UNESCO明確認定這一傳統屬於藏人——而非其他任何人。

不過，流亡藏人以及研究藏醫藥的西方人類學家稱，很難預計UNESCO的認定會對這一領域產生哪些實際影響。

但這種經濟潛力也讓一些專家感到擔憂，他們說，這個傳統上有賴於在山區採集野生動植物的產業，其實與大規模經濟並不契合。美國達特茅斯學院（Dartmouth College）人類學副教授、藏醫藥問題專家克雷格（Sienna Craig）認為，UNESCO的認定將可能會促進產業增長，但在環境沒有得到適當保護的情況下，如果對產業的努力遠遠超出了「認真培育和保育」，「到了一定程度，會完全難以為繼。」