中美第一階段協議有望達成　北京一份報告指出風險

中美貿易談判隨着雙方牽頭人通話再次出現積極信號，不過一份由中國人民銀行發布的報告值得關注，對今後中國經濟的發展方向具有一定指導意義。

2019年10月10日，中美第13輪高級別貿易談判在華盛頓舉行，雙方達成第一階段貿易協議共識。（Reuters）

綜合媒體11月26日報道，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。

韓國《東亞日報》11月27日報道稱，據消息人士透露，雙方已接近達成第一階段協議，並且就取消關税達成共識。此前，美國總統特朗普（Donald Trump）曾多次公開表示不會撤銷對中國商品加徵的關税，因此這個消息對當前中美貿易談判無疑是一個積極推動因素。

但該消息人士指出，雙方就撤回何種關税及撤回程度仍存在意見分歧。並且，該消息人士強調稱「中國希望達成協議，但希望是公平、均衡的協議」。

這段話也同中國外交部發言人耿爽所說的相似。耿爽於11月25日外交部例行記者會上表示，「希望雙方能夠在平等和相互尊重的基礎上找到雙方都能接受的解決辦法」。

對於當前中美貿易談判的進程，中國官方媒體《環球時報》11月25日報道稱，中美第一階段貿易協議非常接近，後續還將有第二輪、第三輪貿易談判。

上海復旦大學美國研究中心教授宋國友表示，雖然雙方很難找到談判切入點，但願意將難題交給下一階段表明雙方仍有談判意願，因此對今後的貿易談判仍感到樂觀。

不過，韓國《亞洲經濟》11月26日報道指出，中國人民銀行11月25日發佈的《中國金融穩定報告（2019）》值得關注。

該報告指出，未來中國經濟下行壓力有所加大，潛在風險隱患短時間內難以消除，金融市場存量風險仍需進一步化解，異常波動風險不容忽視。

報告寫道，「受內外部多重因素影響，中國經濟中一些長期積累的深層次矛盾逐漸暴露，金融風險易發高發，經濟增長面臨的困難增多」。