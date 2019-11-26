東盟韓國峰會閉幕　聯合聲明強調反對貿易保護主義

東盟與韓國特別峰會11月26日結束為期兩天的會程，韓國總統文在寅當天與東盟十國領導人簽署聯合聲明，內容包括反對任何形式的貿易保護主義，支持自由貿易、支持以和平方式實現韓國半島無核化與永久和平等。

韓聯社報道，各國領導人在聲明中表示，為了支援以和平方式實現韓半島無核化與永久和平，將積極利用東盟主導的地區協商機制等，促進對話與合作。聲明強調東南亞的和平穩定與韓半島等東北亞地區的和平穩定息息相關，韓國和東盟將保持緊密磋商，進一步合作。

東盟韓國峰會舉行，文在寅與東盟十國領導人乾杯致謝（Reuters）

反對任何形式的貿易保護主義

聲明又指出，為有效應對跨國犯罪、恐怖主義、暴力極端主義等非傳統安全問題，各國將在安全問題上加強合作。各國領導人承諾將基於韓國和東盟戰略夥伴關係，為增進區域及國際和平、安全、穩定、繁榮及合作關係作出貢獻。同時積極促進區域發展與繁榮，活躍經貿投資，反對任何形式的貿易保護主義，不斷拉近區域內發展差距。

內容並提到，為增進韓國和東盟之間的實質合作，各國將積極利用韓國-東盟合作基金。

提出三大願景作為共同目標

聲明還表示，將「團結、和平、穩定共同體」的東盟願景作為共同目標，構建以人為本的和平繁榮共同體，實現區域內的永久和平與穩定，促進貨物和服務交流更為自由。

青瓦台表示，聲明在韓國和東盟建立對話關係30週年之際回顧以往的合作成果，包含各國領導人達成一致的未來合作願景。