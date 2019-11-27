德美關係好或差　兩國人民看法迥異

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）和德國科爾博基金會（Korber-Stiftung）就德美關係看法，在兩國進行民意調查。結果顯示，兩國人民對德美關係看法大相徑庭。

根據民調結果，64％德國的受訪者認為德美關係「糟糕」或「非常糟糕」。87％的受訪者認為如果美國總統特朗普（Donald Trump）連任，德美關係將會受到「相當負面」的影響。民調還顯示，只有22％的受訪者支持德國繼續依賴美國的核保護，40％的受訪者認為德國應該尋求英國和法國的核保護。

相比之下，75%的美國受訪者認為，德美關係不錯或很好，而受訪的德國人中只有34%的人如此樂觀；17%的美國人將德美關係形容為不好或很糟糕，而在德國人中持這一看法的比例高達64%。而在2017年，還有42%的德國受訪者看好德美關係。

報道指出，2017年是特朗普上任之年。此後，德國公眾對美國總統的信任一落千丈。根據皮尤中心之前的另一項調查，在2018年只有10% 的德國人認為特朗普值得信賴。而人們對德美關係的評價顯然也受到這一認知的影響。

不過仍有42%的德國人認為，美國是德國最重要、或次重要的外交夥伴。然而在大多數美國人眼中，德國顯然並不是最重要的外交夥伴，只有13%的受訪者如此認為，位列第5。

德美兩國關係素來緊密，圖為2019年8月26日，德國總理默克爾（Angela Merkel）（左）與美國總統特朗普在法國舉行會晤。（Reuters）

問卷還顯示，與德國還是與中國保持密切關係對美國更重要的問題，美國人的態度有分歧。44%的受訪者認為中國更重要，41%的人認為德國更重要。而德國人對美國還是中國更重要的問題答案比較清晰，只有24%的受訪者認為中國更重要，50%的人認為與美國保持密切關係更重要。

研究人員在2019年9月17日到22日間在美國對1,000人進行了電話訪問，在德國同樣有1,000人電話受訪，時間為9月9日到28日之間。