斯里蘭卡新總統欲檢討「一帶一路」港口　表明中立不倒向中印

斯里蘭卡新總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）11月26日接受印度媒體採訪時稱，要重談中国贷款建造的漢班託塔港項目，認為「這是一個錯誤」。

斯里蘭卡漢班託塔港自2007年起在中國的援助下開始建設；但由於該國無力償還貸款，中國招商局購得漢班託塔港70%的股權，並租用港口及周邊土地，租期為99年。新德里電視台11月26日稱，戈塔巴雅及其哥哥馬欣達都曾對漢班託塔港被給予中企99年租期表示不滿。戈塔巴雅在採訪中表示，中國是斯里蘭卡的好朋友，斯里蘭卡的發展需要中國。但在漢班託塔港99年租期問題上，「我恐怕要說這是一個錯誤。我將要求他們重新談判，達成一個好的協議來幫助我們發展。」

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不過，戈塔巴雅在採訪中提到對斯里蘭卡來說，與中國的關係純屬商業性質，尤其是馬欣達政府時期。「這些分析師竭力把漢班託塔港描繪成是包圍印度的珍珠鏈的一部分。但在我們的規劃中不是這樣，要求建設漢班託塔港是我們向中國提出的。」

與此同時，戈塔巴雅·拉賈帕克薩亦表示「斯里蘭卡不會介入到大國政治競爭中」。他在接受印度「國際戰略新聞網」專訪時表示，斯里蘭卡想做一個中立國，與所有國家友好合作。「我們想與中國友好，與中國的經濟和外交關係隨處可見。印度也在與中國密切合作。我們需要投資和幫助，邀請所有國家包括印度來斯投資，但我們不想捲入軍事和地緣政治競爭。」

但根據印度報業托拉斯報道，戈塔巴雅承諾斯里蘭卡將與印度保持合作，不會做任何損害印度利益的事情。按計劃，戈塔巴雅11月29日對印度進行訪問，這也是戈塔巴雅就任斯里蘭卡總統後首次出國訪問。戈塔巴雅提出，印度洋是當今世界地緣政治博弈的重要平台，而斯里蘭卡在其中佔據非常重要的地理位置，「各方應確保所有海上通道自由航行，沒有任何國家可控制它們」。

11月21日，戈塔巴雅·拉賈帕克薩（右）任命自己的哥哥馬欣達·拉賈帕克薩為新總理。前總統馬辛達·拉賈帕克薩執政的10年期間，一直與中國保持密切關係。（Reuters）

另據中國駐斯里蘭卡大使館消息，11月21日，程學源大使赴斯里蘭卡總統府，拜會戈塔巴雅。這是戈塔巴雅總統就職後第一次正式會見外國駐斯使節。

拉賈帕克薩家族與中國關係一直比較友好。戈塔巴雅的哥哥、總理馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）2005年至2015年出任斯里蘭卡總統。其間，在中國幫助下斯里蘭卡獲得快速發展。