特朗普計劃將墨西哥販毒集團列為恐怖組織

美國總統特朗普（Donald Trump）11月26日表示，計劃將墨西哥販毒組織列入恐怖組織名單，作為對方偷運毒品和人口的代價。墨西哥政府隨即表示希望與美國舉行高級別會面，商討打擊有關問題的對策。

特朗普表示，華府正進行程序，將墨西哥的販毒組織列入恐怖組織名單。（Reuters）

特朗普26日接受訪問時指，自己在最近90日都為此作出準備，稱將指定組織列入恐怖組織名單並非易事，而是要經過程序，並稱現時正在處理之中。

在特朗普公布有關消息後不久，墨西哥外交部發表聲明，表示希望盡快與美國國務院官員舉行高級別會談，討論白宮的決定及打擊犯罪組織買賣軍火和資金來源等議題。而外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）則在Twitter留言，指墨西哥不會容忍任何侵犯國家主權的舉動。

假如一個組織被列入恐怖組織名單，根據美國法律，該組織成員會被禁止踏足美國或被強行遞解出境，當地民眾故意提供協助亦屬違法。另外，金融機構一旦發現有資金出入涉事組織的戶口，就必須阻止並向美國財政部報告。

墨西哥北部在11月初發生近年來死傷最嚴重的針對美國人襲擊事件、導致3名婦女和6名兒童喪生後，特朗普曾向墨西哥政府伸出援手，協助向販毒集團宣戰，並將他們從地球上消失。