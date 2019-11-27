馬耳他三名高官下台　疑涉反貪偵查女記者被殺案

馬耳他（Malta）政府11月26日出現多個人事變動，總理馬斯喀特（Joseph Muscat）內閣三名官員相繼辭職，他們都被指與一名偵查記者加利齊亞（Daphne Caruana Galizia）在2017年被殺案有關。

馬耳他總理馬斯喀特11月26日宣布幕僚長辭職的消息，但他亦被指有份參與貪污，因而面對民眾要求下台的壓力。（Reuters）

美聯社報道指，辭職的官員包括旅遊部長米齊（Konrad Mizzi）、能源部長卡多納（Chris Cardona）及總理幕僚長斯肯布里（Keith Schembri）。

加利齊亞生前經常披露馬耳他政客與商界人物、以及與歐盟成員國有生意來往的貪污消息，並在2016年底的一份報道提到一間被《巴拿馬文件》（Panama Papers）列出的離岸公司與當地政客有連繫，而該間公司是屬於富商兼能源公司董事費內克（Yorgen Fenech）所有。

加利齊亞在2017年10月在回家途中遭遇汽車炸彈襲擊身亡，終年53歲，事件震驚歐洲，不少人質疑當地的司法制度是否有效。當局在同年12月拘捕三名疑犯，但目前尚未開始審訊，幕後主腦仍然不明。

馬斯喀特日前表示一名中間人披露案件細節，換取政府特赦，結果在19日獲法庭批准，費內克翌日被捕，其後獲准保釋離開。

三名辭職官員否認參與任何不當行為，卡多納23日被警方傳召問話，他表示自己與案件無關，但警方要求他進一步澄清，因此他認為有責任以國家利益為前提而決定下台。米齊亦以同樣理由離職，並強調與費內克或離岸公司有任何生意來往。

斯肯布里自2013年起出任總理幕僚長，馬斯喀特公布對方辭職消息時，形容他在這時下台是「不幸」，但認為外界不應過早猜測斯肯布里是否被問話或問到甚麼。馬斯喀特早前曾表示，找出加利齊亞被殺原因是當地最大的調查，不過相信沒有政治人物與事件有關。