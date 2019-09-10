沙特記者卡舒吉死前錄音曝光　「有可能將屍體放進袋嗎？」

美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年10月遇害，外界將矛頭直指沙特阿拉伯。土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）9月9日公開土耳其國家情報機構（National Intelligence Organization）取得的錄音內容，披露卡舒吉死前的情況。

其中一段錄音記錄暗殺小組成員穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutreb）和法醫專家圖拜吉（Salah Muhammad al-Tubaigy）的對話。當地時間下午1時2分，即卡舒吉抵達領事館前12分鐘，二人討論如何處置屍體。

穆特瑞伯問：「有可能將屍體放進袋嗎？」圖拜吉回應：「不可能，太重也太長了。」他也說，自己雖然沒有處理過溫暖的屍體，但是還是駕輕就熟，分屍後用膠袋裝好，再用行李運走殘肢便可。

沙特記者失蹤：卡舒吉10月2日到領事館辦理文件，閉路電視拍攝到他進入館內前的畫面，詎料成為他的最後身影。（路透社）

肢解屍體半小時

卡舒吉抵達後，從其反應聽得出獲熟人迎接，之後前往二樓的領事辦公室。穆特瑞伯表明，要應國際刑警要求將卡舒吉帶回利雅得，但卡舒吉反駁指自己根本無訴訟在身。

穆特瑞伯之後問卡舒吉身上有沒有攜帶手機，叫他向兒子發訊息，表示自己安全，但卡舒吉拒絕，亦看得出對方已準備好向他落麻醉藥。失去意識前，卡舒吉還說「不要掩着我嘴巴」，死前最後遺言是「我有哮喘，不要這樣做，你們會讓我窒息」。

殺手用膠袋套住卡舒吉的頭，直至窒息氣絕。暗殺小組之後開始肢解屍體。下午1時39分，聽到解剖鋸的聲音，過程持續半小時。

沙特記者失蹤：土耳其報章《晨報》10月中取得15名沙特疑犯入境片段，《華盛頓郵報》成功起出其中12人底細，當中包括鑑證專家、軍方及情報部門人員。（Getty Images）

王儲為幕後黑手？

卡舒吉的遺體迄今仍未尋獲，沙特亦未提到遺體下落。聯合國人權專家卡拉馬德（Agnes Callamard）發表的獨立調查報告指，沙特政府須為卡舒吉的死負責，並提到有可靠證據顯示王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）與案件有關。

報道指，2018年9月28日，沙特總領事奧泰比（Mohammad al-Otaibi）和王儲親信卡赫塔尼（Saud al-Qahtani）通話。後者提到，國家安全部門下達高度機密任務，希望由領事館人員執行。奧泰比之後致電沙特領事穆扎伊尼（Ahmed Abdullah al-Muzaini），稱會提供五天訓練予執行任務的人員。錄音內容反映暗殺行動並非於穆罕默德不知情的情況下執行。