【金正男被殺】記者出書解謎　「朝鮮王子」成為美中情局線人

朝鮮領袖金正恩同父異母兄長金正男被殺案上周五（7日）有新進展，新西蘭記者法菲爾德（Anna Fifield）在新書中披露金正男不得善終的原因。法菲爾德是《華盛頓郵報》駐北京特派員。

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）上周五報道，法菲爾德在新書《偉大的繼任者：金正恩的神秘崛起與統治》（The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un）中稱，金正男是美國中央情報局（Central Intelligence Agency，CIA）的線人。

金正男使用化名朝鮮護照進入馬來西亞。本擬乘飛機前往澳門的他2017年2月13日抵達吉隆坡第二國際機場（KLIA2），卻在登機前被2名女子施毒手，死於VX神經毒劑中毒。

馬來西亞警方事後拘捕印尼籍艾沙（Siti Aisyah）與越南籍段氏香（Doan Thi Huong），控告她們涉嫌謀殺金正男。馬來西亞檢察官2019年3月11日撤銷對艾沙的謀殺指控，段氏香2019年5月3日亦已獲釋。

金正男被殺案：金正男為朝鮮領袖金正恩同父異母兄長，2017年在馬來西亞遭殺害。據指金正男事發時身上帶有12瓶阿托平（Atropine），那恰恰是一種用以治療包括VX在內神經毒劑的藥物。意味他或早已意識到自己有可能被毒殺，提早作出預防措施。（美聯社）

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（星期日泰晤士報）