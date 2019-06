【金正男被殺】記者出書解謎　「朝鮮王子」成為美中情局線人

朝鮮領袖金正恩同父異母兄長金正男被殺案上周五(7日)有新進展,新西蘭記者法菲爾德(Anna Fifield)在新書中披露金正男不得善終的原因。法菲爾德是《華盛頓郵報》駐北京特派員。

《星期日泰晤士報》(Sunday Times)上周五報道,法菲爾德在新書《偉大的繼任者:金正恩的神秘崛起與統治》(The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un)中稱,金正男是美國中央情報局(Central Intelligence Agency,CIA)的線人。

金正男使用化名朝鮮護照進入馬來西亞。本擬乘飛機前往澳門的他2017年2月13日抵達吉隆坡第二國際機場(KLIA2),卻在登機前被2名女子施毒手,死於VX神經毒劑中毒。

馬來西亞警方事後拘捕印尼籍艾沙(Siti Aisyah)與越南籍段氏香(Doan Thi Huong),控告她們涉嫌謀殺金正男。馬來西亞檢察官2019年3月11日撤銷對艾沙的謀殺指控,段氏香2019年5月3日亦已獲釋。

金正男被殺案:金正男為朝鮮領袖金正恩同父異母兄長,2017年在馬來西亞遭殺害。據指金正男事發時身上帶有12瓶阿托平(Atropine),那恰恰是一種用以治療包括VX在內神經毒劑的藥物。意味他或早已意識到自己有可能被毒殺,提早作出預防措施。(美聯社)

(星期日泰晤士報)