默克爾籲歐洲在中國參與5G方面統一立場　否則有災難級後果

歐洲國家在中國和華為問題上立場不一致，德國總理默克爾認為，這是不可持續的，歐洲必須統一立場。

路透社11月27日報道，德國總理默克爾（Angela Merkel）11月27日呼籲歐洲國家在對中國以及2020年推出的下一代通訊網絡5G的問題上採取共同立場。

默克爾27日在德國聯邦議會下院預算辯論時對議員們說：「最大的威脅之一，是歐洲的個別國家有他們自己的對華政策，這將發出不一致的信號。」

她說：「這將是災難級的，不是對中國，而是對我們歐洲。」默克爾強調，德國和法國必須首先達成共同立場，並且在此基礎上制定整個歐洲的解決辦法。

與此同時，據德國之聲報道，默克爾還說，毋庸置疑，在5G網建設上我們需要制定嚴格的安全標準，所以我們需要和歐盟的夥伴國家共同商討。就像在歐洲我們擁有一個藥品管理局，可能在5G建設上我們也需要一個類似的負責審批的機構。她說：「在一個共同的數碼市場裏，如果每個人都只管自己的一攤事，那我們無法走得很遠。」

這位德國總理強調，在5G網建設的問題上涉及最高級別的安全標準，「但我們需要同歐洲，可能首先需要同法國一起找到解決問題的辦法」。

默克爾在講話中也談及中國人權問題。她說：「我們當然應該對此進行批評。但中國的制度完全不同。我不清楚，我們對於兩種制度間的競爭給予的回答能否是：孤立、隔離。這是我們在冷戰期間採取的方法。」

默克爾表示：「更恰當的回答應該是：自信地堅持自己的標準，而不是宣告採用徹底的孤立隔離的手段。」

在華為和5G問題上，美國一直施壓歐洲國家不要使用華為的5G產品，這導致歐洲內部出現分裂。有一些國家追隨美國，封殺華為的5G產品。

但是法國日前表示不會追隨美國，在建設本國的5G網絡時不會特意排除華為的產品。默克爾的態度也與法國相似，不願特意針對華為。

與此同時，據彭博社報道，歐盟將於12月就5G問題發佈一份聯合聲明，統一立場。