華為 MatePad Pro 登場　雖無 Google 仍想挑戰 iPad Pro？

美國近日逐漸開放美國企業與華為的合作批文，不過暫時 Google 仍然未能獲得，故華為方面新推出的手機、電腦都一樣不能夠用上全功能的 Android。 不過華為方面並未有因此而截停出機計劃，今日（11月 25 日）就正式公布了旗下最新的 Android 平板 MatePad Pro。

上兩個月 Apple 推出了採用幼邊框屏幕的新版本 iPad Pro，今日華為發表的 MatePad Pro 也採用了類似的設計，邊框只有 4.9mm；不過 MatePad Pro 就選擇了不將前鏡頭置於邊框之中，而是改為屏中鏡的設計。

MatePad Pro 的主要規格與早前傳聞的十分吻合，屏幕尺寸為 10.8 吋、解像度 2560x1600，比 iPad Pro 11 吋尺寸細，但卻更為高清

可以配合自家的鍵盤套以及 M-Pen 觸控筆使用，當真很有 iPad Pro 的影子

MatePad Pro 內裡所用的處理器為與 Mate 30 系列同級的最高階 Kirin 990，不過由於沒有 GMS 的關係，其只有內置 AOSP 的 Google 加上 EMUI 10 介面，在功能上絕與完全版的 Android 比擬，單是缺乏原生的 YouTube App、Google Drive 已令 MatePad 的娛樂、辦公功能大打折扣。

不過 MatePad Pro 的價錢仍然有其吸引之處，其最基本規格 6GB RAM + 128GB ROM 的 Wi-Fi 版只售 3299 人民幣，而同樣記憶體規格的 LTE 版本則為 3799 人民幣，另外還有 4499 人民幣的 8GB RAM +256GB ROM 之 LTE 版本，即使是最高配置版本，價錢仍然要比 iPad Pro 便宜近千元。