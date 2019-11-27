【人權法案】蓬佩奧：美國人權標準全球適用

美國參眾兩院上周通過《香港人權與民主法案》，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）11月21日將法案送出國會並遞交總統特朗普（Donald Trump）簽署。對於特朗普會否簽署法案，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日重申，美國人權標準適用於全球各地，香港亦不例外。

參眾兩院通過《香港人權與民主法案》後，特朗普有10天時間考慮簽署或否決，不計周日，期限預定12月3日屆滿。

被問及特朗普對法案的態度，蓬佩奧謹慎地表示，特朗普將對此做出決定，而且「不會太久」，但稱特朗普政府已經非常明確地表達，有關北京政府如何對待該國人民的期望。他又指，「我們的人權標準適用於全世界，香港也不例外。」

《香港人權與民主法案》生效後，蓬佩奧將負責決定香港的自治權能否令美國給予特殊的貿易地位。蓬佩奧指出，「我不想預先作判斷。我想確保整個程序能夠以公正、中立的方式進行。」他並指可能「很快」做出最終決定。

根據法案，國務卿蓬佩奧需要最少每年一次確認香港擁有足夠的自治權，符合獲得貿易特殊地位的資格。國會同時通過的《保護香港法案》則列明禁止向香港警察出口特定的人群管制工具，包括催淚彈、胡椒噴劑、橡膠子彈和電槍。