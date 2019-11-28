特朗普簽署《香港人權與民主法案》

美國白宮11月27日宣布，總統特朗普（Donald Trump）正式簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。特朗普早前一直未有明確表示會否簽署法案。

特朗普發表聲明指，簽署法案是出於對中國國家主席習近平、中國和香港人民的尊重，期望實施法案後，中國和香港的領袖和代表將能夠友好解決彼此之間的分歧，為所有人帶來長期的和平與繁榮。

聲明也形容，《香港人權與民主法案》重申並修正1992年的《美港政策法》（United States-Hong Kong Policy Act），同時指示對香港政治發展作出評估。部份條款干涉到總統行使憲法制定美國外交政策的權力，政府將一致看待法案條款和總統的憲法權力。

法案主要推手之一、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）讚揚特朗普簽署法案的決定，指美國現時擁有新和有意義的工具，阻止北京進一步影響和干預香港內部事務。

根據參議院版本的法案，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）需要最少每年一次確認香港擁有足夠的自治權，符合獲得貿易特殊地位的資格。法案也讓美國得以制裁在香港違反人權的官員。

特朗普最少兩次談到香港問題，但一直對會否簽署法案避而不談。（美聯社）

特朗普26日被問到香港區議會選舉後，是否有說話想對香港人說。他回應指，美國和港人同行。他提到，與中國國家主席習近平關係良好，貿易協議進展良好，但同時希望香港一切順利。他認為，香港情況會順利，並指習近平能夠實現這個目標。

特朗普22日接受訪問時也曾提到有關香港的問題，他未有表態會簽署或否決《香港人權與民主法案》，反而模稜兩可地表示他既與香港同行，也與中國國家主席習近平同行。他又稱，曾經要求習近平不要派軍到香港，豪言「若不是我，香港會在14分鐘內遭毀滅了。」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）已簽署《香港人權與民主法案》，把法案送交白宮（Getty Images）

🔻香港示威者曾發起集會，呼籲美國國會盡快通過《香港人權與民主法案》：

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《香港人權與民主法案》率先獲眾議院通過，惟參議院一度遲遲未排期表決，資深參議員後來宣布啟動「熱線」程序，尋求快速一致通過法案，參議院隨後通過法案。

由於兩院版本不同，眾議院再以大比數通過參議院版本的法案。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）簽署後，正式送交特朗普簽署。

國會同時通過參議院版本的《保護香港法案》，列明禁止向香港警察出口特定的人群管制工具，包括催淚彈、胡椒噴劑、橡膠子彈和電槍。