中俄12月議程繁忙：啟動世紀工程兼進行聯合軍演

對於中俄而言，2019年12月是一個繁忙的月份，兩國不僅要進行聯合軍演，還將啟動重大天然氣項目。

伊朗邁赫爾通訊社11月28日報道稱，伊朗海軍司令漢扎迪（Hossein Khanzadi）說，中國、俄羅斯以及伊朗三國海軍聯合演習將於12月在印度洋北部海域舉行。

漢扎迪說：「下月即將舉行的中俄伊海軍聯合演習將向全世界證明，三國的關係已達到戰略要點。」

此前伊朗外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）表示，伊朗和俄羅斯計劃舉行海軍聯合演習，演習不針對第三國。俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）10月表示，中俄伊三國正在籌備打擊恐怖分子和海盜的聯合海上演習。

此外，中俄12月還將啟動一項天然氣大項目。俄羅斯衛星網11月25日報道稱，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄總統普京（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平擬於12月2日舉行視頻連線活動，屆時將聯手啟動「西伯利亞力量」輸氣管道投產工作。

報道稱，據此前消息，俄中領導人12月將通過視頻啟動「西伯利亞力量」東線（俄中東線天然氣管道）對華供氣。

佩斯科夫在談到影像連線活動的時間時說：「擬於12月2日舉行。」

2014年5月，俄氣與中石油天然氣集團公司（CNPC）簽署為期30年的東線供氣合同，約定俄方每年通過「西伯利亞力量」管道向中方供應380億立方米天然氣，項目擬於2019年12月1日啟動。2019年10月底，俄氣完成向「西伯利亞力量」管道注氣。

中國外交部副部長樂玉成11月25日在莫斯科也對記者說，中俄合作的又一世紀工程——東線天然氣管道將於12月初投產通氣。習近平和普京一直親自關注並推動這一項目。該管道滿負荷運行年供氣量將達380億方，總價超過4000億美元，是中國東北方向首條陸上天然氣跨境戰略通道，是雙方優勢互補、共謀振興的又一重大成果，也是獻給中俄建交70周年和中俄全面戰略協作夥伴關係進入新時代的一份大禮。