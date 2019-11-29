北約峰會前夕盟友隔空開火　土耳其外長：馬克龍支持恐怖主義

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）指土耳其對身在敘利亞的庫爾德人民保護部隊（YPG）採取軍事行動後，土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）11月28日在土耳其國會指責支持恐怖主義。

土耳其外長恰武什奧盧11月28日指責法國總統馬克龍支持恐怖主義。（Reuters）

恰武什奧盧在國會發言時對記者說：「他（馬克龍）已是恐怖組織的支持者，經常在愛麗舍（Elysée）接待他們。如果他說他的盟友是恐怖組織……那實在無話可再說。」馬克龍10月8日接見敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces，SDF）發言人艾哈邁德（Jihane Ahmed），此舉觸怒土耳其。

土耳其視YPG與敘利亞民主軍為土耳其庫爾德工人黨（PKK）的延伸，都是以武力爭取獨立的恐怖組織，須予以消滅。

法國與土耳其因敘利亞問題隔空爭執，發生在12月2至4日北約在英國倫敦舉行峰會之前。馬克龍11月7日稱北約（NATO）處於「腦死亡」狀態，來到28日他的發言仍顯示其無意改變有關立場。他指北約的盟國需要一個警訊（wake-up call，一件能夠起到警示作用的事件），因它們在一系列關鍵議題上不再有合作。馬克龍亦批評北約未有應對土耳其對敘利亞的軍事行動。