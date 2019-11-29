【中美貿易戰】美國對32種中國產品免除25%關税

美國貿易代表辦公室（USTR）於11月26日公布新一批2000億美元對華加徵關税商品清單項下的產品排除公告，本次排除公告共涉及被加徵25%關税的32項產品，並對此前1項歷史排除產品描述進行修改。

這是美國在中國2000億美元商品加徵關税以來發布的第5批產品排除公告，免税商品包括真空吸塵機、自行車、發動機等。截至目前，已有199種產品被排除在徵税清單外。本次排除清單有效期可追溯至2000億美元商品徵税清單生效日2018年9月24日，並截至2020年8月7日。

自美國宣布對2,000億美元中國商品加徵關税以來，美國國內始終有反對聲音。2019年6月，USTR開啟關税免除程序，在審核美國進口商提出的排除請求後決定是否對中國商品排除加徵關税。是不是隻能從中國進口該產品、對於進口該產品的美國企業來說損失是否嚴重、該產品是否對中國高科技製造業培育戰略「中國製造2025」具有重大意義是USTR衡量豁免產品關税的重要標準。

美國總統特朗普（Donald Trump）11月27日通過白宮網站發表聲明，宣布簽署《香港人權與民主法案》，外界擔心這會令本就推進艱難的美中第一階段貿易協議陷入停滯。不過，USTR再一次發佈免税清單，或許能令外界重燃對美中達成貿易協議的些許期待。

與此同時，美國白宮高級官員還透露，美中離初步貿易協議「只有幾毫米的距離」，媒體還報道稱，美中極有可能在感恩節周末後不久宣布第一階段協議。