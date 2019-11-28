【人權法案】特朗普簽署法案　對中美貿易談判影響多大?

美國總統特朗普簽署《2019年香港人權與民主法案》和《保護香港法案》，令外界擔心簽署議案會否令中美貿易談判變得複雜，造成影響或延期簽署。

有示威者舉起感謝特朗普的標語，對特朗普簽署人權法案表達感謝。（Reuter）

特朗普曾形容香港的示威會是一個令貿易談判「變得複雜」的原因，亦警告若北京政府以武力手段鎮壓香港示威者，會對貿易談判造成嚴重影響。香港的示威浪潮，無疑已成為影響貿易談判的一個項目。

因此當法案簽署通過後，國際輿論無一不提及同一個問題：法案對中美貿易談判會否造成影響。《華爾街日報》評論指法案可能提升貿易首階段的協議無法在2019年內簽署的機會。

不過，市場對法案通過的反應平靜，28日亞洲股市，包括上證指數最低亦只跌20點，市場波幅並不大。這除了是因特朗並無理由拒絕簽署經高票通過的國會議案外，市場早已預料簽署外，事件影響中美貿易談判仍然有限。

中國外交部發言人耿爽回應美國簽署法案，批評美國製造國際社會動亂。（Getty Images）

特朗普低調處理

其中一個理由，可從特朗普的聲明中看出：「我出於對中國國家習主席和香港人民的尊重簽署了這些議案。希望中國和香港的領導人與代表能友好地解決分歧，走向造福於所有人的長期和平與繁榮。」

加上特朗普未有在自己的Twitter上特別說明簽署法案，可見特朗普想最大化地降低自己簽署該法案對第一階段貿易談判的影響。

有分析亦指出，美國在有利商業投資的香港中得益不少，若終止其給予香港的特殊地位，可能會同時對美國企業造成打擊。

目前相信不會有實質動作

中國將如何回應會是關鍵，不過目前所見的中國外交部譴責，仍只是重覆「奉勸美方不要一意孤行，否則後果自負」的警告，未提出具體反擊的措施。

這意味只要美國並無真正實施制裁或取消香港貿易優惠地位，中國並不會作出實際反擊。而一般相信除非香港遭遇了「極為嚴重的劇變」，如特朗普所說的武力手段鎮壓，否則美國亦不會輕易採取實質行動。

目前仍需確認的是，中國會否在往後談判中，把香港問題放在貿易談判之中，如要求美國撤回法案，但一般相信中國並不如此。