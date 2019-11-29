【伊拉克血腥日】一天內62示威者亡 　最高精神領袖嚴厲批評政府

伊拉克自10月起爆發的反政府示威仍未降溫，繼示威者11月27日闖進伊朗領事館縱火後，警方11月28日再出動實彈鎮壓，造成一天內有62人死亡，累積死亡人數超過400人。伊拉克什葉派最高精神領袖西斯塔尼（Ali al-Sistani）11月29日嚴厲發聲批評政府射殺示威者，更呼籲國會議員重新考慮他們對政府的支持。

有民眾10月示威期間拿起西斯塔尼的肖像（Getty Images）

促政府停止射殺示威者

路透社的報道形容，西斯塔尼的發言明顯是建議國會議員可以更換領導者，以結束國內不斷加劇的衝突。

西斯塔尼當天警告指，國內不可爆發內亂與暴政，他敦促政府停止射殺示威者，也呼籲示威者拒絕一切暴力。

🔻當地示威的情況🔻

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累積死亡人數逾400

伊拉克民眾不滿生活艱苦，社會基建差、貪污問題嚴重等，自10月起全國爆發大規模示威，雙方衝突不斷加劇，死亡人數持續上升。示威者11月27日闖進位於南部的伊朗領事館縱火、焚燒伊朗國旗等，路透社報道，在11月28日，軍警在全國再以實彈對付示威者，造成62人死亡，形容這是「最血腥一日」。

在11月29日，再有至少3名示威者在南部死亡。持續至今超過一個月的示威，已造成逾400人死，大部分是年輕的示威者。

聯合國：深感擔憂

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）11月29日表示，他對事件深感擔憂，要求當局最大程度地保持克制。