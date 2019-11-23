王毅稱中加關係癥結在孟晚舟案　加外長指願採取實際措施重建互信

據外交部網站消息，當地時間2019年11月23日，國務委員兼外交部長王毅在名古屋出席二十國集團外長會期間會見加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）。

王毅表示，當年白求恩大夫在中國家喻戶曉，老特魯多政府毅然作出同中國建交決定，體現了加拿大作為獨立主權國家主持國際公道的態度。明年是中加建交50周年，雙方應珍惜過去50年中加關係發展給兩國人民帶來的利益福祉，努力開闢下一個50年更廣闊的前景。王毅強調，當前中加關係遭遇嚴重困難，癥結在於加方去年12月以「莫須有」罪名任意拘押中國公民，中國政府維護中國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移。

他說，希望加新一屆政府從維護國際公平正義、維護國際關係基本準則出發，儘快作出正確決斷，採取切實措施，克服這一人為製造的障礙，推動中加關係儘快重回正常發展軌道，為中加關係開闢新的未來。

商鵬飛表示，加中兩國人民歷史上相互尊重，擁有深厚友誼。我欽佩中國發展取得的巨大成就，高度重視發展對華關係，希望加強同中方各領域合作，把加中關係提升至更高水準，使兩國人民擁有更好的未來。當前兩國之間存在分歧和困難。加方珍惜雙方過去多年來建立起來的友誼和信任，願與中方作出共同努力，努力從更長遠角度看待和處理有關問題，採取實際措施，重建互信，推動加中關係儘快重回正軌。