孟晚舟引渡聆訊1月舉行　中國駐加大使探訪並促加拿大放人

中國駐加拿大大使館周五（11月29日）發表聲明，稱中國駐加拿大大使叢培武於11月28日赴温哥華探訪華為高層孟晚舟，並敦促加方糾正錯誤做法，儘快採取措施妥善解決問題。

聲明稱，叢培武對孟晚舟表示親切慰問，強調中國政府維護中國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移，將繼續敦促加方糾正錯誤做法，儘快採取措施妥善解決問題。期待着她早日平安回家。

2018年12月，孟晚舟在温哥華機場被加拿大警方以按照美國政府要求為由扣留，目前保釋外出。美國指控她涉嫌欺騙跨國銀行，在華為與伊朗交易上做出誤導。孟晚舟引渡到美國的聆訊，安排於2020年1月進行。

彭博社11月28日報道稱，孟晚舟的律師反對播送孟晚舟在加拿大的引渡程序，稱那會增加美國總統特朗普（Donald Trump）攪亂案件的風險。

孟晚舟的辯護團隊向法庭的呈文表示，電視播放庭審「會加大美國總統再次干預被調查人案件，或者心懷怨恨的風險，這兩點都既有威脅性，又令人生畏。」孟晚舟的律師說，她應該得到法庭的保護，因為媒體對她案子的關注「鋪天蓋地」。「她的一舉一動都在媒體的審視之下，從她提交法律文書到穿着都不放過。」

就在11月20日，華為發言人表示，華為的律師已經向加拿大一家法院提交申請，要求立即停止將孟晚舟引渡至美國的程序。