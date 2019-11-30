英國倫敦橋恐襲案　六無名勇士合力制服疑兇

英國首都倫敦市中心11月29日發生恐襲事件，案中2死3傷。該國一名男子在倫敦橋（London Bridge）隨意砍人，其後有6名路人合力搶走他手上的刀，並把他按倒在地。警方隨後趕至現場，開槍將其擊斃。

英國倫敦橋恐襲：倫敦橋11月29日發生恐怖襲擊案。網上流傳的現場影片顯示，民眾壓制兇手期間，一名途人持刀離開現場，這把刀很有可能是從犯案人手中取得。（AP）

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犯案男子中槍前已被途人壓制，期間一名身穿西裝的男子拿着刀離開現場，相信就是他從疑兇手中奪刀。

網民羅巴特（George Robarts）在Twitter稱，當時他正身處事發地點的對面，奪刀男子從他身後走過，橫穿馬路、跳過石壆，然後和其他人一起阻止襲擊者繼續傷人。

有份參與行動的路人赫斯特（Stevie Hurst）接受英國廣播公司（BBC）訪問。他表示：「我們看到一名男子被壓在地上，有人在尖叫，說他刺傷幾名婦女，所有人都壓在他身上，試圖把他困在地上。我們看到刀還在他的手上，我出腳想踢他的頭。我們都盡可能想要把刀從他手上奪下來，這樣他就不能再傷害他人。現場的人都很了不起，都是令人難以置信的英雄。」

倫敦警察廳廳長迪克（Cressida Dick）事後感謝民眾，讚他們幫忙站出來制服兇手，展現無比勇氣。