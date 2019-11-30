英國倫敦橋恐襲致2死　疑兇曾涉及恐怖主義入獄

英國倫敦金融區11月29日發生持刀襲擊事件，一名男子在倫敦橋（London Bridge）用刀襲擊一個活動內的民眾，導致一男一女喪生，另外3人受傷送院。警方到場擊斃疑兇，當局其後公布對方身分，指他曾因為犯下恐怖主義有關罪行而入獄，直到2018年才獲釋。

倫敦橋恐襲：事件發生後，當局在河流上加強巡邏。（AP）

事件發生於當地時間29日下午1時58分，警方指28歲的疑犯烏斯曼汗（Usman Khan）在倫敦橋北端的魚販大廳（Fishmongers' Hall）發動襲擊，當時會場內正舉行由劍橋大學主辦、一個關於釋囚更生的會議。

英國警方反恐部門首長巴蘇（Neil Basu）表示，疑兇是該會議的參加者之一，相信他首先在建築物內手持兩把刀襲擊場內人士，再逃到倫敦橋上被途人合力制服，及後警員發現疑兇身穿懷疑炸彈背心，於是開槍將他擊斃。

倫敦橋恐襲：28歲的疑兇烏斯曼汗在2012年因涉及恐怖主義罪行而被判入獄，其後於2018年12月獲釋。（WEST MIDLANDS POLICE圖片）

"We are now in a position to confirm the identity of the suspect as 28-year-old Usman Khan, who had been residing in the Staffordshire area. As a result, officers are, tonight, carrying out searches at an address in Staffordshire” — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 2019年11月30日

倫敦警方指，烏斯曼汗曾於2012年因恐怖主義罪名被判入獄，於2018年12月獲釋，當地傳媒報道，疑犯同意佩帶電子追蹤器，讓當局監視他的一舉一動，換取提早出獄。因此警方的調查重點會集中於他行兇的原因，並到疑兇生前居住的史丹福郡（Staffordshire）寓所搜證。

警方披露疑兇有犯罪紀錄前不久，首相約翰遜（Boris Johnson）就罪犯刑期問題發表意見，稱容許嚴重和暴力罪犯提早出獄是個錯誤，認為有必要向尤其是恐怖份子的危險人物判處適當的刑罰。

倫敦橋恐襲：疑兇被多名途人制服，其中一名男士奪走疑兇的刀，阻止對方繼續襲擊。（@HLOBlog via AP）

而在這宗襲擊事件中，多名途人奮不顧身協助制服疑兇，約翰遜、工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）和倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）分別稱讚他們的英勇行為。

倫敦橋在2017年亦發生恐怖襲擊，三名襲擊者2017年6月3日駕駛貨車，高速衝上行人路撞倒多名途人，之後下車到附近的餐廳及酒吧用刀襲擊食客及途人，導致8人死亡、近50人受傷。3名襲擊者之後全部被警方擊斃。事件亦引起當地自保守黨2010年上台以來，削減警方人手的問題。