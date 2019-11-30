朝鮮嘲諷安倍晉三低能　揚言「遲早會見到真正彈道導彈」

朝鮮11月28日試射兩枚短程飛行物後，日本首相安倍晉三指平壤發射導彈的舉動威脅國際安全，但他的言論惹來朝鮮方面的批評，以「政治侏儒」形容安倍，更揚言對方將來或會見到真正的彈道導彈。

對於朝野再次試射導彈，日本首相安倍晉三認為，平壤的行為危害全球，不過他卻遭朝鮮官員形容為低能。（Reuters）

朝中社30日引述朝鮮外交部日本事務副局長的言論，稱安倍是「世上唯一的笨蛋，而且是史上最愚蠢的人，因為他看附有圖片的報告，但仍無法分辨多枚火箭和導彈。」該名官員更表示，安倍「可能在不久將來灰自己眼前見到真正的彈道導彈」，認為他是一個「十足的低能和政治侏儒，而且在世上獨一無二。」

朝鮮在28日於東部海岸第四度試射新型的「超大型多管火箭發射器」，領袖金正恩對測試結果感到「非常滿意」。安倍認為平壤的舉動威脅日本及全球，強調東京政府會與夥伴留意局勢。

安倍不是首次遭朝鮮點名批評，他在10月底表示，朝鮮試射所謂的「超大型多管火箭發射器」或違反聯合國的制裁，因而惹來平壤對他的批判聲。

根據聯合國安理會決議，朝鮮禁止試射和運用彈道導彈的技術，但平壤方面指該決議侵犯朝鮮行使自衛的權利。

朝鮮試射導彈：朝鮮領袖金正恩表示，他對11月28日進行的試射感到「非常滿意」。（Reuters）