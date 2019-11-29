朝鮮再試射導彈誘使美國重回談判桌　換來卻是特朗普的愛莫能助？

朝鮮在11月28日試射兩枚短距離導彈，是自5月以來的第13次，領袖金正恩曾表示，美國須要在2019年底為停滯不前的棄核談判提出新建議，否則平壤方面或會重回核試的舊路。面對12月31日的期限只有一個月，到底美國總統特朗普（Donald Trump）對金正恩的「友情牌」還可支持多久？

不少專家認為，華府已沒有太多時間可以繼續安撫朝鮮，美國國務院前桃談判代表、著名朝鮮問題觀察員卡林（Robert L. Carlin）日前以「大家坐在活火山頂」形容現時的美朝關係，認為平壤的怒火隨時一觸即發，指大家沒有太多時間可以令朝鮮回復平靜。

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認真威嚇還是純粹靠嚇？

朝鮮連番警告美國，要先放下對朝的敵意，包括放寬制裁等，雙方才有機會重返談判桌，朝鮮又揚言，假如美國無視期限就要面對「令人震驚的懲罰」。不過華府一直認為朝鮮的言論是裝腔作勢，美國國務院亞太助理國務卿史迪威（David Stilwell）早前表示，沒留意有關談判設有時限，但認為朝鮮做得最多的是「靠嚇」。

美國似乎對該期限視若無睹，外界憂慮朝鮮半島可能再次出現危機。平壤方面至今都沒有解釋12月31日之後會有甚或措施，只是金正恩曾說過華府若強迫令人同意無法接受的協議，朝鮮會尋求新路向。

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金正恩的苦肉計？

韓國統一部前副部長金炯基（音譯，Kim Hyung-ki）認為，朝鮮希望以「壤事做盡」方式迫使美國在年底前提出一份更靈活的協議。但到底金正恩所指的「新路向」是甚麼？外界一直認為是重啟核試或試射範圍可覆蓋美國的洲際彈道導彈，直接打擊美國總統特朗普（Donald Trump）一直自豪的對朝外交成就。

不過，朝鮮這是舉動勢換來聯合國更嚴厲制裁，以及特朗普「烈焰與怒火」（fire and fury）的回應，以及得失經常倚重的中國。朝鮮長年受到國際社會制裁困擾，但在2018年就有120萬名中國遊客到當地旅遊，比2017年增加五成，他們的到來為極需資金的平壤政府解決燃眉之急。因此考慮到其重要性，金正恩或會在中國的協助下暫停與特朗普的來往，但朝鮮難以擺脫北京的重要性。

「通烏門」令情況雪上加霜

連同今次試射在內，朝鮮似乎無意放棄年底期限的立場，可是特朗普最近身陷彈劾風暴而自身難保，導致雙方隨時有機會錯判形勢，令情況更不明朗。美國朝鮮政策特別代表比根（Stephen Biegun）認為，假如朝鮮重回舊路，將是大錯特錯，而且錯失一個正常發展的機會。

金正恩若決心選擇發展核武一途，將來無核化的成本就會一直上升， 韓國外交及國家安全研究所代理主席田奉根（Jun Bong-geun）認為，大家或覺得「報答」朝鮮可能不合理，但事實上，外界的制裁和施壓的成效不大，因此他覺得有必要向平壤提供誘因，為局勢降溫。