特朗普的詭異阿富汗之旅　塔利班突然「被停火」？

美國總統特朗普（Donald Trump）突然在11月28日感恩節訪問阿富汗，行程相當詭異與神秘，不單沒向外公布，就連跟隨他出發的記者，事前也不知道自己要去世界的另一邊。但更出其不意的事情，還屬特朗普突然稱已經與塔利班恢復和談、對方想停火，可是就連塔利班也對此感到驚訝，更似是「被和談」與「被停火」。

特朗普在感恩節突然出訪阿富汗（美聯社）

神秘阿富汗旅程

在這趟阿富汗旅程中，白宮可謂花盡心思保密，既是不讓隨行的白宮記者知悉目的地，讓他們一無所知地登上空軍一號出發，另一方面，白宮更安排了一些Twitter貼文，預先設定時間在特朗普的Twitter分批發布，以免外界猜疑為何總統突然消失。特朗普最終現身阿富汗的美軍基地，與美軍共享聖誕節晚餐，他又與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）會面。

特朗普自行宣布恢復和談

但外界同樣關注的還有特朗普的發言，他一改兩個月之前的立場，表示已經與塔利班恢復和談，指雙方有巨大進展，特朗普稱「他們之前不想停火，但現在他們真的想停火。」

可是在兩個月前的9月，特朗普才臨時在Twitter宣布，美方取消原定與塔利班人員的會面，令和談告吹，如今可謂大轉變。

特朗普與美軍共享感恩節晚餐（美聯社）

塔利班「措手不及」

美國與塔利班恢復和平談判是好事，但問題是美國媒體紛紛報道，塔利班與阿富汗政府都對特朗普的發言感到驚訝。特朗普的言論令人覺得塔利班改變立場，變成同意停火，但塔利班的口徑不一，該組織之後就重申在停火方面的立場不變。

在和談方面，塔利班承認與美方官員有非正式會面，但又指現時說組織和美國已恢復直接會談是言之過早。《華盛頓郵報》認為，特朗普說塔利班更想停火，可能是出於自己的願望而不是現實。

特朗普（右）11月28日與阿富汗總統加尼會面（Getty Images）

阿富汗的亂局

阿富汗戰爭自2001年開始至今已持續18年，特朗普政府有意減少美國在當地的駐軍規模，但此也意味美方談判人員的籌碼會減少，也會使阿富汗總統加尼在面對塔利班時，陷入更困難的境地。在另一方面，阿富汗雖然在9月舉行了延遲多次的選舉，但之後出現問題選票等爭議，至今仍未有結果，國家仍在非常脆弱的狀態。

《紐約時報》分析指，特朗普的發言讓這場18年爭鬥的前景多了一些令人欣慰的事，但是西方的外交官與塔利班領袖也先後地感到擔心，這位美國總統會否在未來的談判又突然「搬龍門」。