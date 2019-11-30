英媒：伊拉克總理落台難拆彈　示威衝擊兩伊聯盟牽動中東局勢

伊拉克爆發大規模反政府示威近兩個月後，總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）11月29日宣布將會辭職。但英國媒體分析認為，邁赫迪的離去也不能平息當地的示威運動，另一方面，兩伊聯盟在這場運動中受到衝擊，有可能進一步牽動中東局勢。

示威者慶祝總理邁赫迪辭職（Getty Images）

伊拉克持續多時的示威運動，不斷出現警民衝突，造成逾400人死亡，在最高精神領袖西斯塔尼（Ali al-Sistani）的呼籲下，總理邁赫迪決定將會辭職。英國《獨立報》資深中東特派員科伯恩（Patrick Cockburn）11月30日撰文認為，邁赫迪的離去象徵示威者的勝利，但由於這場運動已有太多人傷亡，他認為邁赫迪的辭職也難以平息運動。

在這場運動中，兩伊聯盟受到衝擊，科伯恩分析指，親伊朗的勢力極力想打擊示威，但最終得到反效果，未來可能會牽動中東局勢的巨大轉變。他形容示威者開始變得猛烈地反伊朗。

11月27日，有伊拉克示威者在南部聖城納傑夫（Najaf ）闖入伊朗領事館縱火並焚燒伊朗國旗。半島電視台引述巴格達大學（University of Baghdad）政治科學系教授Ihsan al-Shimmary稱，事件反映伊拉克什葉派對伊朗看法的轉變，他們對伊朗的支持大跌，抗爭者試圖跟德黑蘭保持距離。