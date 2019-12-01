伊拉克總理辭職　示威者繼續上街

伊拉克反政府示威持續2個月，縱使總理邁赫迪（Adil Abdul Mahdi）11月30日向國會請辭，惟該國首都巴格達（Baghdad）、南部城市納傑夫（Najaf）和納西里耶（Nasiriyah）當天仍有示威，保安部隊以發射實彈及催淚彈驅散人群，至少3人死亡、58人受傷。

示威者11月30日繼續在首都巴格達（Baghdad）及南部地區抗議。（AP）

伊拉克多個城市10月1日發生反政府示威，不滿該國政府腐敗以及失業率高企。保安部隊兩個月來用實彈、催淚彈及震撼彈鎮壓示威，迄今有逾400人在示威中喪命。

示威者11月27日在南部聖城納傑夫對伊朗領事館縱火，執法人員以實彈鎮壓，28日一天內有62人死亡。伊拉克什葉派最高精神領袖西斯塔尼（Ali al-Sistani）11月29日嚴厲批評政府射殺示威者，更呼籲國會議員重新考慮他們對政府的支持。邁赫迪同日隨後宣布會向國會請辭，並在30遞交辭呈。

有示威者11月30日在納傑夫的寺廟外縱火，並包圍醫院和保安設施。首都巴格達及南部城市納西里耶同日亦有示威者包圍警察總部。保安部隊發射實彈及催淚彈驅散人群，至少3人死亡、58人受傷。

路透社在12月1日的報道中指出，示威者歡迎邁赫迪落台，但說這並不足夠。他們要求徹底革新那個、導致他們持續活在貧困以及沒有獲得機會的政治系統。

🔻當地示威的情況🔻