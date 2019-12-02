習近平與普京將視像連線　俄專家談俄對華供氣的必然

中俄東線天然氣管道12月2日投產通氣在即，兩國領導人將通過視像連線啟動這個大項目。俄羅斯專家認為，中俄天然氣合作有一定的必然性。

據俄羅斯衛星通訊社12月2日報道，俄羅斯國家能源研究所所長普拉沃蘇多夫表示，俄羅斯有能力把向中國出口天然氣的規模提高到對歐洲供氣水平。

普拉沃蘇多夫認為，俄羅斯與中國在天然氣領域的合作是無可避免的。他說：「俄羅斯東部有大型氣田，把這些天然氣供往國內市場不現實，因為沒有能消費這麼多天然氣的人口。而氣田旁邊就是一個人口世界第一、工業發展世界第一的大國，所以向中國出口這些天然氣是不可避免的。 」

他說：「供應量一定會增加，提高多少現在還很難說。還會進行地質勘探，氣田數量還會增加。提高的餘地很大。向歐洲的供應量提到2,000億立方，因為俄羅斯的天然氣儲量世界第一，總的來說對中國的供應量也能逐漸提高到這個水平。」

2014年5月，俄氣與中石油天然氣集團公司（CNPC）簽署為期30年的東線供氣合同，約定俄方每年通過「西伯利亞力量」管道向中方供應380億立方米天然氣。項目擬於2019年12月初啟動。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）2019年11月25日表示，俄總統普京（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平擬於12月2日舉行視像連線活動，屆時將聯手啟動「西伯利亞力量」輸氣管道投產工作。

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）11月11日就曾向記者表示，普京與習近平今年12月將通過視頻連線聯手啟動東線對華供氣。

中國外交部副部長樂玉成11月25日在莫斯科也對記者說，中俄合作的又一世紀工程——東線天然氣管道將於12月初投產通氣。習近平和普京一直親自關注並推動這一項目。