印度經濟放緩上季增速收窄至4.5%　莫迪斥逾百萬億盧比推動基建

印度中央統計局公布最新經濟增速數據引發激烈討論，為平息輿論質疑聲音，印度財長12月1日宣布，未來五年將投入超過萬億美元推進國內基礎設施建設。

綜合媒體12月2日報道，剛剛過去一周，印度媒體聚焦討論一個數字：4.5%。11月29日，印度中央統計局公布的數據顯示，印度2019年第二財季（7月至9月）經濟增速從上個季度的5%降至4.5%，已連續7個季度下滑，為6年多來最低水平。

《今日印度》稱，印度經濟增長放緩的原因是消費疲軟、出口和投資等放緩，且信貸增長和市場需求不足。儘管莫迪政府近期接連採取一系列刺激經濟措施，但收效甚微。分析認為，印度政府解決需求側一端存在問題時不夠果斷，導致傳統經濟增長驅動引擎乏力。

印度前總理辛格（Manmohan Singh）警告，經濟急劇放緩將給農民、青年和低收入群體「帶來災難性後果」，當前的經濟政策無助於經濟復甦，因為全社會瀰漫的相互不信任的「恐懼氣氛」阻止了印度經濟向前發展。

為了進一步刺激經濟，《印度時報》披露印度正計劃花大力氣投資國內基礎設施建設，以推動國家經濟發展。印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在孟買舉行的一場商業峰會上宣布，印度即將開啟基礎設施建設的五年規劃，未來五年印度將投入超過100萬億盧比用於開展多項大型基建項目，初步確認的10個首期項目將於12月15日之前對外公布。