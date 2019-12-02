Google收集用戶數據　歐盟展開調查

歐盟委員會11月30日向一英媒表示，歐盟反壟斷監管機構正在調查Google收集數據的問題，正向谷歌尋求獲得谷歌如何，以及為何收集用戶數據的資料。

據英國路透社1日報道，歐盟委員會（European Commission）11月30日透露，歐盟反壟斷監管機構正在調查Google公司收集數據的問題。

美國和歐盟兩地的反壟斷機構都在調查佔據市場優勢地位的技術公司如何使用他們收集的數據，並將數據貨幣化。

歐盟行政當局表示，正向Google詢問獲得它如何、以及為何收集用戶數據的信息。這證實路透社11月29日的報道。

歐盟反壟斷監管機構在電子郵件中稱，歐盟委員會已發出問卷，作為對Google有關收集和使用數據的做法進行初步調查的一部分，初步調查仍在持續進行中。

路透社看到的一份文件顯示，歐盟關注的是與本地搜索服務、網上廣告、網上廣告定向服務、登錄服務、網絡瀏覽器等相關的數據。

Google稱公司使用從用戶那裏獲取的數據是為了改善其服務，而用戶在任何時候都可以管理、刪除或轉移他們的數據。

此前，Google被曝與美國阿森松集團（Ascension）合作，採集全美2,600家醫院、5,000萬患者的醫療隱私數據，用於實時讀取、存儲和算法生成，而醫生和患者卻毫不知情。

美國《華爾街日報》11月11日報道，Google正與阿森松秘密推進「南丁格爾計劃」，獲取患者的醫療檢測結果、診斷書、部分就醫記錄甚至姓名和出生日期，卻沒有告知醫生和患者。

美國衛生與公眾服務部（HHS）民權辦公室表示，正在對這項目展開調查。

就上述報道，Google和阿森鬆11月12日強調，雙方合作符合聯邦健康隱私法律。谷歌分管雲服務的高管紹卡特（Tariq Shaukat）12日說：「阿森鬆的數據不能用於我們依據協議所提供服務以外的目的，患者數據不能、也不會與任何谷歌消費者數據結合。」

他說，該公司僱員可以利用Google計算工具實現實時交流與協作。