約翰遜籲美勿干預大選　特朗普將赴英　兩國首腦未有會面安排

12月3日至4日，北約於英國倫敦召開成立70周年特別峰會，美國總統特朗普（Donald Trump）也將出席峰會。但是未有有關東道主、英國首相約翰遜（Boris Johnson）特朗普會面的安排。

特朗普12月2日將啟程前往英國，據美國有線電視新聞網絡（CNN）12月1日報道稱，按計劃，屆時特朗普將與德國及法國等領導人見面。但是白宮說，特朗普不會與東道主約翰遜舉行雙邊會晤。

《紐約時報》11月29日報道稱，美國總統不與舉辦北約峰會的東道主舉行雙邊會晤，這是不尋常。一般來說，參與北約峰會的美國總統都會與東道主國家領袖進行雙邊會面。該報

報道引述一名美國官員指出，不安排兩人會面是因為特朗普「非常意識到我們（指美國）不干預」其他國家選舉的事實。



約翰遜11月29日接受倫敦廣播電台訪問，被問到是否歡迎特朗普對他的支持時，他反而公開叫特朗普不要介入選舉，他稱「當你有密友與盟友，像美國與英國的話，最好是兩方都不要介入對方的選舉。」他又以美國前總統奧巴馬（Barack Obama）2016年曾在英國脫歐公投呼籲英國人支持留歐為例，形容那並不利於事情的發展。

11月29日，在倫敦廣播公司（LBC）的一次訪談期間，約翰遜「喊話」特朗普說，希望他在倫敦參加北約峰會期間，不要對英國即將到來的大選進行干涉。美國方面隨後連忙就此回應稱，特朗普很清楚，自己不會插手別國選舉。

美國《國會山報》援引一名美國政府高級官員的話說，「他（特朗普）很清楚這一點……（雖然）他本人也喜歡約翰遜，但他很清楚，自己不會插手別國的（選舉）。」

英國人在2016年公投中投票決定退出歐盟，在經歷了近4年的政治危機之後「脱歐」依舊沒有完成。英國定於12月12日的大選比預定時間提前了3年。「脱歐」拖到各方都快要失去耐心的背景下，此次大選被認為意義重大。約翰遜政府期待大選能實現「破局」，反對黨也為拉攏選民不遺餘力，外界亦指望大選能為「脱歐」帶來好消息。