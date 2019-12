北約峰會美法總統見面「份外眼紅」？傳特朗普已被馬克龍深深惹惱

北大西洋公約組織(NATO)第70屆峰會12月3日在英國倫敦舉行。在組織慶祝成立70周年、更需彰顯團結之際,法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)11月7日卻稱北約處於「腦死亡」狀態。盟國陸續回應。美國媒體12月2日報道,特朗普私下表示對馬克龍不滿。

美國總統特朗普(左)12月2日起程赴英,將與法國總統馬克龍(右)及德國總理默克爾(中)會面。圖為11月三人在法國巴黎出席第一次世界大戰結束一百周年紀念活動。(AP)

《經濟學人》11月7日發布馬克龍的專訪問涉及批評美國。馬克龍指在訪問中指出:「我們正在經歷的是北約的腦死亡」。("what we are currently experiencing is the brain death of NATO.")

美國媒體Axios的國家政治記者斯旺(Jonathan Swan)12月3日稱華府3名高級官員告訴他,特朗普已被馬克宏深深惹惱。其中一名高官說,特朗普不喜歡馬克龍已有一段時間。

斯旺在文中指出兩人的「兄弟情誼」看來已成遙遠的回憶。另一名美國官員說馬克龍的評論可能做到諷刺的效果,讓特朗普就北約這個聯盟發表更正面的言論,並反駁馬克龍負面的說法。

美聯社11月30日的報道指出,白宮公布特朗普將與德國總理默克爾(Angela Merkel)及馬克龍進行場邊會晤。丹麥首相弗雷澤里克森(Mette Frederiksen)及意大利總理孔特(Giuseppe Conte)亦會與特朗普會面。惟迄今尚未有特朗普與英國首相約翰遜會面的安排。

英國12月12日舉行大選,特朗普之前多次公開支持約翰遜,被指干預英國選情。約翰遜11月29日呼籲說,特朗普最好不要介入英國大選。