北約峰會美法總統見面「份外眼紅」？傳特朗普已被馬克龍深深惹惱

北大西洋公約組織（NATO）第70屆峰會12月3日在英國倫敦舉行。在組織慶祝成立70周年、更需彰顯團結之際，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）11月7日卻稱北約處於「腦死亡」狀態。盟國陸續回應。美國媒體12月2日報道，特朗普私下表示對馬克龍不滿。

美國總統特朗普（左）12月2日起程赴英，將與法國總統馬克龍（右）及德國總理默克爾（中）會面。圖為11月三人在法國巴黎出席第一次世界大戰結束一百周年紀念活動。（AP）

《經濟學人》11月7日發布馬克龍的專訪問涉及批評美國。馬克龍指在訪問中指出：「我們正在經歷的是北約的腦死亡」。（"what we are currently experiencing is the brain death of NATO."）

美國媒體Axios的國家政治記者斯旺（Jonathan Swan）12月3日稱華府3名高級官員告訴他，特朗普已被馬克宏深深惹惱。其中一名高官說，特朗普不喜歡馬克龍已有一段時間。

斯旺在文中指出兩人的「兄弟情誼」看來已成遙遠的回憶。另一名美國官員說馬克龍的評論可能做到諷刺的效果，讓特朗普就北約這個聯盟發表更正面的言論，並反駁馬克龍負面的說法。

美聯社11月30日的報道指出，白宮公布特朗普將與德國總理默克爾（Angela Merkel）及馬克龍進行場邊會晤。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）及意大利總理孔特（Giuseppe Conte）亦會與特朗普會面。惟迄今尚未有特朗普與英國首相約翰遜會面的安排。

英國12月12日舉行大選，特朗普之前多次公開支持約翰遜，被指干預英國選情。約翰遜11月29日呼籲說，特朗普最好不要介入英國大選。