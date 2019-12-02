【北約峰會】中國土耳其成焦點議題　馬克龍「北約腦死論」惹關注

北約（NATO）峰會12月3日至4日在英國倫敦舉行，分析相信，土耳其及中國會是峰會中主要議題。另外，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在峰會的表現亦備受關注，事關他曾在11月形容北約正在經歷「腦死亡」，引來盟友不滿。

法國總統馬克龍11月曾形容北約正在經歷「腦死亡」，引來盟友不滿。（AP）

路透社11月29日引述一名美國政府高級官員指出，特朗普會在峰會上與盟友討論中國5G等威脅，並尋求盟國使用可信的網絡供應商。外界預料，北約成員國會討論是否允許華為經營5G網絡，以及北京與中東歐國家日益緊密的聯繫。

北約成員國土耳其近期與俄羅斯愈走愈近，引起盟國擔心安卡拉政府會傾向與俄國合作，而不是與以美國為首的北約結盟。外界相信，土耳其與其他成員國，會就敘利亞等問題展開討論。

法國與土耳其早已因敘利亞問題隔空爭執，馬克龍11月7日稱北約處於「腦死亡」狀態，惹來美國和德國異口同聲地反駁。他28日亦批評北約未有應對土耳其對敘利亞的軍事行動。外界盛傳特朗普私下對馬克龍感到不滿，兩國在峰會的言論將更引人關注。

美國新聞網站Axios引述一名北約高級官員指出，隨着2020年美國總統大選臨近，此次峰會的最好情況，是美國總統特朗普按「邀功」劇本走，慶祝歐洲成員國投入更多國防開支讓北約變得更強大，但盟友仍然擔心他的言行不可預測。