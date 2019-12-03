北約峰會尷尬開場　特朗普當眾抨擊馬克龍非常可惡

北約成立70周年，12月3日與4日在英國倫敦召開峰會，到訪的美國總統特朗普（Donald Trump）在峰會第一天的第一件事，卻是抨擊法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。

美國總統特朗普抨擊法國總統馬克龍（美聯社）

美國媒體《商業內幕》評價稱，第一天，峰會就預期一樣尷尬開場。

特朗普開頭便是抨擊馬克龍，他稱馬克龍早前「美國令北約腦死亡」的言論是「非常、非常可惡」、「令人受辱」。特朗普在同北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）當天先於峰會在倫敦舉行會晤後，召開聯合新聞發布會說：「一旦你發表那樣的言論，非常、非常可惡的言論......你們法國的失業率都會是非常高的。法國經濟方面過得一點也不好。」

特朗普說：「法國這麽困難的情況下，你還要做出這樣刻薄的評論。」他指「你看看黃背心事件都發生了什麽......他們（法國）過去一年真艱難。」他並稱「你不能到處去散播北約的（負面）言論。這樣很不尊重。」

特朗普補充說：「沒有人比法國更需要北約。」、「而（從北約）受益最少的正是美國。」 特朗普仍留有餘地，堅稱同馬克龍的關係很好，時常直呼他的名字「伊曼紐爾」（Emmanuel）。

不過，特朗普也要馬克龍嚐到「復仇」的滋味。美國貿易代表辦公室網站12月2日發表聲明說，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）宣布，法國數碼稅歧視美國互聯網企業，考慮到相關損害，提議美國政府向香檳、乳酪、手提包等價值24億美元的法國輸美產品加徵最高達100%的關稅。