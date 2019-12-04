【新聞教室】《維吾爾人權政策法案》是什麼　美國或制裁中國官員

美國眾議院12月3日以絕大比數通過《維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act），譴責新疆突厥穆斯林遭侵犯人權的情況，並呼籲停止任意拘留、虐待和騷擾維吾爾族。這個法案的內容是什麼？若正式成為法律，美國或會對有份侵害人權的中方官員實施制裁。

美國眾議院以407票贊成、1票反對，通過《維吾爾人權政策法案》（美聯社）

目前法案將再送交參議院，若通過的話，便會由總統特朗普（Donald Trump）決定是否簽署，讓法案正式成為法律。

法案指，中國以反恐為名，於新疆針對維吾爾族採取侵害人權的政策。有關政策包括使用遍佈新疆的高科技監控設施、利用住所外的QR碼收集有關人士祈禱次數的資料，以及面部和語音識別軟件和「預測控制」數據庫。

法案呼籲總統特朗普譴責中國政府於新疆虐待維吾爾族的行為，要求立即關閉「再教育營」，確保遵守國際保障的人權。

外界指控中國於「再教育營」大規模扣押維吾爾族人。（美聯社）

要求制裁中方官員

根據法案，國會要求國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）考慮按照現有機制，包括《全球馬格尼茨基人權問責法》（Global Magnitsky Act），向涉嫌侵害人權的中國政府、中國共產黨和國家安全機構成員實施制裁，並點名提到新疆黨委書記陳全國。

法案又規定美國政府必須於限期內向國會提交侵害人權的中國高官名單。

禁止出口商品 須按時提交報告

國會建議商務部檢視和考慮禁止向新疆出售或提供任何美國製造的商品或服務。同時也提出將中國共產黨新疆分部、新疆公安廳和中共新疆統一戰線工作部或任何協助大規模關押維吾爾族的實體列入商務部的「實體清單」。

根據法案規定，國務院必須按時提交有關新疆情況的報告。內容包括關押於「再教育營」的人數、「再教育營」的位置、中國政府「再教育」維吾爾族的方式、任意拘留的人數、從中得益的中國公司和行業名單、中國政府使用監控系統的情況等。