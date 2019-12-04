【維吾爾人權法案】共和黨眾議員投下唯一反對票　認同屬中國內政

當地時間3日，美國眾議院以407票同意、1票反對通過《維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act of 2019），要求白宮強硬回應中國打壓維吾爾族的問題。 投下唯一反對票的，是先前也反對《香港人權與民主法案》的共和黨議員馬西（Thomas Massie）。馬西其後在Twitter透露，自己反對的原因是與上次一樣，他認為美國政府在干預外國政府內政的同時，也會招致對方干預美國內政。

I voted no tonight on the UIGHUR Act (sanctions against China) for the same reason I voted no in the Hong Kong bill two weeks ago:



When our government meddles in the internal affairs of foreign countries, it invites those governments to meddle in our affairs. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) 2019年12月4日

馬西當日在Twitter連發多篇貼文，除了說明反對原因外，他還表示，「在針對我反對這些制裁和表達正義的憤慨之前，請先想想你是否對此議題投入足夠的心力，可以有一個星期不買中國製造的商品。」

馬西還說，「今晚法案的目的是讓消費者的良心好過，這樣大家就可以購買中國商品，無須擔心新聞播送的道德包袱。一些人對僅有一人投反對票如此憤慨的原因，或許是那會破壞減輕的內疚感？」

美國眾議院通過法案後，中國多個機構部門表態稱，中方對此堅決反對、強烈譴責。（資料圖片）

據早前報道，美國眾議院3日通過的《維吾爾人權政策法案》，今年9月已在參議院獲得通過，兩個版本將會協調一致後送交總統特朗普簽署成法。法案要求國務院每年匯報中國鎮壓新疆維吾爾族人權的情況，同時要求總統實施制裁。

中國外交部、全國人大外事委員會、全國政協外事委員會、國家民族事務委員會、國家反恐辦、新疆政府及新疆人大常委會等機構部門已先後表態，表明中方對此堅決反對、強烈譴責。

（綜合報道）