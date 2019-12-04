特朗普言論致美股大跌　美媒：中美談判還是有進展

美國總統特朗普（Donald Trump）關於中美談判的一番強硬表態導致美股大跌，美國方面熟悉談判的消息人士立馬出來表態說，談判還是取得進展的。

彭博社12月4日報道稱，知情人士說，儘管香港和新疆導致中美局勢緊張，但是美國和中國正更加接近就第一階段貿易協議中取消的關税數額達成一致。

這位消息人士還強調，美國總統特朗普3日淡化協議緊迫性的言論不應該被理解為談判正陷入了停滯，因為他是即興發表講話。

一位消息人士還說，美國近期關於香港和新疆的法案不太可能影響談判。

這位消息人士還指出，美國談判代表預計中美第一階段協議會在12月15日，美國對華新關税生效前完成。

他們還說，會談中懸而未決的問題包括如何保證中國購買美國農產品，以及具體取消哪些關税。

中美正在緊鑼密鼓地籌備第一階段的貿易協議，特朗普卻突然說，不介意等到2020年大選之後再簽協議。

美國總統特朗普12月3日在英國對記者說，中美談判進展很好。「我不認為是否取決於他們（中國）要不要達成協議，是我想不想達成協議。」

特朗普還說，對於中美協議，他不設最後期限。等到美國大選之後，再同中國達成協議可能更好。特朗普還強調：「但是他們現在想要達成協議，我們要看看協議是否是對的，協議必須是對的。」

當天，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在接受美媒採訪時也說，大選之後談判更好，特朗普的目標一直都沒變，要的是一份對的協議。

但是，特朗普的這一番表態導致美國股市大跌。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進12月4日也在Twitter上預測，美國官員很有可能會公開表態稱，中美談判取得了重大進展，讓股市上漲。「他們一直以來做了很多這樣的事情。」

《華爾街日報》12月4日也報道稱，美國政府官員及與特朗普關係較為密切的人士表示，特朗普這一表態很可能是為了爭取談判籌碼，而不是發出談判已發生破裂的信號。

中美圍繞着第一階段協議的談判並不順利，主要癥結在於取消關税和購買農產品問題。美國不願取消太多的關税，而中國則不願意承諾購買具體數字的美國農產品。特朗普近日還接連發出威脅稱，如果無法達成協議，他將提升對華商品的關税。

有分析認為，中國想要看看特朗普能不能贏得2020年的大選，所以不急着同他簽署協議。不過特朗普此前也警告中國不要拖延，否則明年等到他贏得了大選，協議會更加苛刻。