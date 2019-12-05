美軍珍珠港基地發生槍擊案致2死1傷　疑兇吞槍自盡

美國夏威夷珍珠港（Pearl Harbor）美軍基地12月4日發生致命槍擊事件，一名水手在基地內槍傷3人後吞槍自盡，當局指其中兩名傷者送院後證實不治，現時執法部門正調查行兇動機。

美軍夏威夷珍珠港基地12月4日發生槍擊事件，導致3人受傷，疑兇身亡。當局其後於基地外加強戒備。（AP）

美軍珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam，JBPHH）發言人於Twitter表示，事發於當地時間4日下午大約2時半，並表示基於安全考慮，基地所有出入口及附近道路一度封閉近兩小時。

The sailor reportedly shot and injured three Department of Defense civilian workers before shooting themself. The incident took place this afternoon at the vicinity of the shipyard’s Dry Dock 2. The base is no longer in lockdown. #PearlHarbor — Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) 2019年12月5日

基地於案發後數小時披露案件細節，指一名美軍水手在基地內的2號旱塢向三名國防部文職人員開火，其後自盡。當地傳媒夏威夷今日新聞網（Hawaii News Now）報道，3名傷者中有兩人危殆，美軍其後指有兩名傷者搶救無效死亡，另外一名傷者則情況穩定。

珍珠港-希卡姆聯合基地距離檀香山（Honolulu）大約13公里，是美國空軍及海軍共用的基地。而事件正值珍珠港事件發生78周年前夕，在1941年12月7日，日軍偷襲珍珠港基地，導致美國決定參加二戰。