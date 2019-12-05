美軍珍珠港基地發生槍擊案致2死1傷　疑兇吞槍自盡

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美國夏威夷珍珠港（Pearl Harbor）美軍基地12月4日發生致命槍擊事件，一名水手在基地內槍傷3人後吞槍自盡，當局指其中兩名傷者送院後證實不治，現時執法部門正調查行兇動機。

美軍夏威夷珍珠港基地12月4日發生槍擊事件，導致3人受傷，疑兇身亡。當局其後於基地外加強戒備。（AP）

美軍珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam，JBPHH）發言人於Twitter表示，事發於當地時間4日下午大約2時半，並表示基於安全考慮，基地所有出入口及附近道路一度封閉近兩小時。

基地於案發後數小時披露案件細節，指一名美軍水手在基地內的2號旱塢向三名國防部文職人員開火，其後自盡。當地傳媒夏威夷今日新聞網（Hawaii News Now）報道，3名傷者中有兩人危殆，美軍其後指有兩名傷者搶救無效死亡，另外一名傷者則情況穩定。

珍珠港-希卡姆聯合基地距離檀香山（Honolulu）大約13公里，是美國空軍及海軍共用的基地。而事件正值珍珠港事件發生78周年前夕，在1941年12月7日，日軍偷襲珍珠港基地，導致美國決定參加二戰。

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