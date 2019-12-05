法國全國大罷工癱瘓交通　抗議馬克龍修改退休制度

法國全國大罷工12月5日起開始，陸空交通受到嚴重影響，部份學校停課。民眾不滿總統馬克龍（Emmanuel Macron）修改退休制度，要求政府撒回。罷工規模為1995年以來最大，工會未有為罷工設下期限，估計有機會延續至聖誕假期。

法國全國大罷工癱瘓陸空交通，民眾要求總統馬克龍撤回修改退休制度的計劃。（美聯社）

法國國營鐵路公司（SNCF）表示，只有一成的普通火車和高鐵班次繼續運作。歐洲之星客運公司（Eurostar）和大力士高速列車（Thalys）取消最少一半來往巴黎和倫敦與布魯塞爾的服務。航空公司取消兩成航班，其中法國航空（Air France）取消三成國內航班。

估計逾半中小學教師參與罷工，巴黎七成學校停課。其他公務員均會加入行動，包括法官、收集垃圾的清潔工人和廿個省份的郵政工人。警察和醫護工會表態支持罷工，警署將有聲援活動，休班警察亦會舉辦示威，全國的醫院緊急服務也會受到罷工影響。

工會計劃於巴黎舉行大型遊行，警方派出6,000警力戒備，並下令示威路線沿途的所有商店和餐廳關閉，警告或會有機會出現暴力場面。政府也禁止於香榭麗舍大街、總統府、國會和聖母院附近示威。

馬克龍提出簡化法國的拜占庭退休制度。現時的制度包含逾40個不同計劃，大部份的退休年齡和福利也不同。馬克龍認為現有制度不公平和太過昂貴，希望改為單一計分制度，讓每個退休人士享有平等權利。已故前總統希拉克（Jacques Chirac）曾於1995年嘗試改革退休制度，引發長達三周的大規模罷工，最終失敗收場。