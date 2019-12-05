日本通過26萬億日圓振興經濟方案　3大重點包括應對經濟衰退風險

日本政府內閣12月5日通過規模達到26萬億日圓的振興經濟方案，日本媒體指，整體重點有三項，包括用於災後重建、為經濟衰退風險做好準備，以及用於刺激2020年東京奧運結束後的經濟成長。

日本首相安倍晉三當天表示，政府制訂了強力的政策方案，旨在克服經濟下行風險。當地估計，日本10月開始把消費稅由8%提升至10%，會加重當地家庭的負擔，也會讓日本國內生產總值（GDP）減少0.4個百分點。

安倍晉三表示，方案旨在克服經濟下行風險（美聯社）

撥款推動電纜地下化 重建首里城

根據日本政府提出的方案，在首個重點災後重建方面，日本政府預計會投入約7萬億日圓，除了加強河川堤防等基建設施，也將加速製作針對山泥傾瀉災害的防災地圖，又為確保緊急時有電可用，推動各地方市區道路電纜地下化，並會全力重建沖繩首里城等。

至於在應對經濟衰退風險方面，東京政府準備投入約7.3萬億日圓，加強協助日本農產品擴大出口，還將在明年度起，協助就職有困難的人士等。

刺激東京奧運後的經濟成長 設基金助中小企

第三個重點是促進明年東京奧運結束後的經濟成長，政府會投入約11.7萬億日圓，措施包括從明年9月起，給予民眾使用「個人號碼卡」購物點數，另外又會為了防止長者駕駛發生事故，補助購買配備自動剎車系統等技術的車輛。

日本政府並預計到2023年，補助中小學校每位學童一人一台個人電腦及平板電腦，並制訂對地方政府的補助制度。

日本共同社也報道，政府基本決定會創立規模約3600億日圓的基金，支援全國中小企業，提升它們的生產能力。