日本非政府組織車隊阿富汗遇襲致6死　塔利班否認參與

日本放送協會（NHK）12月4日報道，日本一個非政府組織車隊在阿富汗東部遇襲，導致6人喪生，當中包括該組織負責人，現時未有人承認責任，塔利班則否認與事件有關。

阿富汗東部12月4日發生襲擊日本非政府組織車隊事件，「白沙瓦會」負責人中村哲身受重傷送院，但最終證實不治，終年73歲。車上其餘5人亦喪生。（Reuters）

NHK引述阿富汗東部楠格哈爾省（Nangarhar）警方指，事件發生於當地時間4日早上，一個來自日本福岡的非政府組織「白沙瓦會」（Peshawar-kai）的車輛在該省首府賈拉拉巴德（Jalalabad）行駛途中遭到不明槍手襲擊，導致6人死亡，當中包括組織負責人中村哲醫生。

根據當地醫院及消息人士報道，中村哲受傷送院，惟最終證實不治。警方指車上另外5人包括司機和保鏢亦全部喪生。

白沙瓦會負責人中村哲（右二）在阿富汗工作多年，為當地民眾提供醫療服務，以及協助改善農業灌溉等重建工作。（白沙瓦會網站截圖）

據白沙瓦會網站指，中村哲在1984年到巴基斯坦城鎮白沙瓦的一間醫院工作，兩年後開始為當地的阿富汗難民提供醫療服務，並在1991年於阿富汗楠格哈爾省一條偏遠村莊成立首間診所。該組織亦致力為當地興建農業灌溉水路等復興事業。

阿富汗東部是極端伊斯蘭組織如ISIS及塔利班活躍的地區，治安惡化令人憂慮。不過塔利班與這宗襲擊劃清界線，在聲明指他們沒有參與襲擊，強調日本的非政府組織一直協助當地重建，因此並非他們攻擊的對象。