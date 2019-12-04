日本醫生中村哲在阿富汗遇襲亡　生前致力協助難民獲頒國際獎

日本一個非政府組織車隊12月4日在阿富汗東部不幸遇襲，導致6人喪生，當中包括該組織負責人中村哲醫生。中村哲生前致力協助難民，日本首相安倍晉三表示，對他的遇害深感震驚，並感謝中村哲對世人的貢獻。

🔻出事現場血跡斑斑🔻

事件發生在阿富汗東部的賈拉拉巴德（Jalalabad），福岡市非政府組織「白沙瓦會」在當地的負責人、73歲醫生中村哲等人所乘坐的車輛，不幸遭持槍男子襲擊，造成中村、中村的保鏢和司機等6人死亡。

白沙瓦會12月4日在福岡市召開記者會時透露，中村醫生當日早上從宿舍出發，在前往約20公里外灌溉作業現場的途中遇襲。共同社報道，他的右胸中槍，先在當地醫院接受手術，之後為了接受治療，再送往首都喀布爾北方的美軍巴格拉姆空軍基地，但他在途中不治身亡。

日本首相安倍晉三表示，對中村哲遇害深感震驚，並感謝他對世人的貢獻。日本官房長官菅義偉向記者表示，日本駐阿富汗大使館已設置當地對策總部，外務省內也將設立對策室，負責信息收集工作。

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中村哲致力人道工作

中村哲在1984年到巴基斯坦城鎮白沙瓦的一間醫院工作，兩年後開始為當地的阿富汗難民提供醫療服務，並在1991年於阿富汗楠格哈爾省一條偏遠村莊成立首間診所。該組織亦致力為當地興建農業灌溉水路等復興事業。2003年他獲頒「麥格賽賽獎」（Ramon Magsaysay Award），表揚他協助難民的人道工作。

阿富汗政府2018年向中村頒發勳章，今年10月賦予其榮譽公民身份。

阿富汗東部是極端伊斯蘭組織如ISIS及塔利班活躍的地區，治安惡化令人憂慮。不過塔利班與這宗襲擊劃清界線，在聲明指他們沒有參與襲擊，強調日本的非政府組織一直協助當地重建，因此並非他們攻擊的對象。