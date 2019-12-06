美國新書揭伊萬卡與繼母梅拉尼婭白宮「宮鬥」內幕

美國有線新聞網絡（CNN）記者貝內特（Kate Bennett）288頁篇幅新書12月3日出版，書名為《自由，梅拉尼婭——未授權傳記》（Free, Melania / The Unauthorized Biography），以現任第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）為主人公，書中主要描述白宮一家的人物關係與勾心鬥角的細節。

圖為特朗普夫婦12月2日抵達英國斯坦斯特德機場，將出席北約峰會。（Reuters）

比如特朗普（Donald Trump）夫妻二人在白宮分房睡，梅拉尼婭當模特兒時期的裸照疑是由特朗普前助理曝光，梅拉尼婭常在政治上和管理員工的方式上對丈夫施壓，而第一女兒伊萬卡（Ivanka Trump）試圖在特朗普的外交日程裏，架空梅拉尼婭，梅拉尼婭如何反擊等。

在5100平方米的白宮，梅拉尼婭成功為自己開拓了空間——與特朗普分睡白宮不同樓層的獨立臥室，在亞馬遜（Amazon）網站的售賣摘要中提到，「總統睡二樓，而第一夫人睡在三樓另一端的兩居室套間裏，這是前第一夫人米歇爾·奧巴馬（Michelle Obama）的母親羅賓遜（Mary Robinson）以前居住的房間。」

而梅拉尼婭和「第一女兒」伊萬卡的關係並非外界看起來那麼和諧，書中介紹，她們多次發生矛盾，甚至是在公開場合，比如在就職典禮上，還有橢圓形辦公室裏。

掛着白宮總統高級顧問頭銜、強勢的伊萬卡曾一度想取代梅拉尼婭的位置，經常跟隨父親身邊，架空繼母。

在2018年特朗普用強硬手腕隔離美墨邊境非法移民家庭的風波中，梅拉尼婭曾經穿過一件西班牙平價品牌Zara、橄欖綠色、軍裝風格的夾克，背後寫着「我真的不在乎，你呢」（I REALLY DON'T CARE, DO U?）的字樣，前往得克薩斯州收容所探望被隔離的兒童。這個舉動引起不小的爭議，《紐約時報》引述網友評價「冷漠」、「無情」、「欠考慮」。

書中透露，梅拉尼婭穿這件衣服就是表達對伊萬卡太過強勢的不滿和反擊。

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曾任梅拉尼婭新聞發言人、現任白宮新聞發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）在發給英國《衛報》的一份聲明表示：「特朗普夫人對貝內特的報道感到驚訝。我們與貝內特真誠地合作，並認為她會誠實記錄。可悲的是，貝內特女士與許多不瞭解第一夫人的匿名人士交談，讓書中包含了許多錯誤的細節和觀點。」