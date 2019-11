特朗普女Ivanka Trump最具影響力第一千金　不知民間疾苦被批離地

美國總統特朗普(Donald Trump)感恩節前正式簽署《香港人權與民主法案》。他形象一向出位,但長女Ivanka Trump卻沒有遺傳他這性格,更有評論指Ivanka是特朗普能成功入主白宮的最大功臣。 Ivanka不止是父親的功臣,她更是一位事業女強人,由一位模特兒、設計師,到白宮高級顧問,外媒都稱她美國史上最具影響力的第一千金。

38歲的Ivanka Trump是特朗普長女,現為白宮高級顧問。(ivankatrump@Instagram)

嬴在起跑線 福布斯女富豪榜首

今年38歲的Ivanka Trump,在成為第一千金前,擁有一張不平凡的臉,身高180cm的她,註定是一位國際模特兒,她14歲時已經開始模特兒事業,16歲已經登上少女雜誌《Seventeen》的封面人物,曾為Versace、Marc Bouwer、Thierry Mugler走時裝騷,更為Tommy Hilfiger、Sassoon Jeans拍攝廣告,模特兒之路相當順遂,2006年已登上美國福布斯未婚女富豪榜首;2007年,與Dynamic Diamond Corp合作推出珠寶系列,其後又開設時尚品牌Ivanka Trump,售賣女裝、女鞋、手袋等,大走親民價位;同時也加入特朗普集團,與兄弟一同做特朗普左右手。

特朗普競選期間Ivanka經已開始做父親的左右手。(Getty Image)

身兼多職的Ivanka在特朗普競選期間已經不時為他的不恰當言論「補鑊」、重塑形象;她又開設一個「歌頌在職女性」的網站,分享她工作和為母生活,統統被外界認為替其父爭取女性選民的支持。特朗普上任後,Ivanka出任白宮高級顧問,由於職位與個人品牌有利益上的衝突,她決定結束時裝業務,並指未來將專注在盛頓的工作,從前她站在時裝界的國際大舞台,現在則轉為國際政壇舞台。

回顧第一千金Ivanka Trump從模特兒走到政界新人:

「成功在職女性」一稱 外界評價好壞參半

得到如此成就,Ivanka順理成章地以「在職女性」的身分,曾推出作品《Women who Work: Rewriting the Rules for Success》,分享女性在工作和生活上的致勝之道,當人人都以為要做個成功在職女性和母親,便要做好「work-life-balance」,Ivanka則說:「I've thrown work-life balance out the window.(我把平衡都拋出窗外)」,Ivanka曾接受《華麗誌》的訪問指,「我覺得人們太過於迷戀平衡了。平衡只是一瞬間的事,與其著迷於平衡,我更喜歡專注在工作的重點上。」,Ivanka做事注重質素而不是時間上,她對待家人也是,可能她沒有很多時間陪小朋友,但每一次她都會享受共聚天倫的時光,如果家人出狀況她也會拋下工作。

Ivanka Trump 在2017年推出《Women who Work: Rewriting the Rules for Success》。(Ivanka Trump Facebook)

在她分享致勝之道時,則有讀者批評她不識人間疾苦,也不知奮鬥為何物,皆因她在書本中提到自己勤奮努力的程度,有時可能辛苦到連按摩都沒有時間,說法相當離地,《The New York Times》也評價Ivanka的著作沒有提倡結構性的轉變(less to do with structural change),書中只是不斷提及自己的時裝品牌和父親的酒店,比起分享成功的經歷,更似一本宣傳書。

資料參考:CNN、Refinery29