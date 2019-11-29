特朗普女Ivanka Trump最具影響力第一千金　不知民間疾苦被批離地

美國總統特朗普（Donald Trump）感恩節前正式簽署《香港人權與民主法案》。他形象一向出位，但長女Ivanka Trump卻沒有遺傳他這性格，更有評論指Ivanka是特朗普能成功入主白宮的最大功臣。 Ivanka不止是父親的功臣，她更是一位事業女強人，由一位模特兒、設計師，到白宮高級顧問，外媒都稱她美國史上最具影響力的第一千金。

38歲的Ivanka Trump是特朗普長女，現為白宮高級顧問。（ivankatrump@Instagram）

嬴在起跑線 福布斯女富豪榜首

今年38歲的Ivanka Trump，在成為第一千金前，擁有一張不平凡的臉，身高180cm的她，註定是一位國際模特兒，她14歲時已經開始模特兒事業，16歲已經登上少女雜誌《Seventeen》的封面人物，曾為Versace、Marc Bouwer、Thierry Mugler走時裝騷，更為Tommy Hilfiger、Sassoon Jeans拍攝廣告，模特兒之路相當順遂，2006年已登上美國福布斯未婚女富豪榜首；2007年，與Dynamic Diamond Corp合作推出珠寶系列，其後又開設時尚品牌Ivanka Trump，售賣女裝、女鞋、手袋等，大走親民價位；同時也加入特朗普集團，與兄弟一同做特朗普左右手。

特朗普競選期間Ivanka經已開始做父親的左右手。（Getty Image）

身兼多職的Ivanka在特朗普競選期間已經不時為他的不恰當言論「補鑊」、重塑形象；她又開設一個「歌頌在職女性」的網站，分享她工作和為母生活，統統被外界認為替其父爭取女性選民的支持。特朗普上任後，Ivanka出任白宮高級顧問，由於職位與個人品牌有利益上的衝突，她決定結束時裝業務，並指未來將專注在盛頓的工作，從前她站在時裝界的國際大舞台，現在則轉為國際政壇舞台。

回顧第一千金Ivanka Trump從模特兒走到政界新人：

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「成功在職女性」一稱 外界評價好壞參半

得到如此成就，Ivanka順理成章地以「在職女性」的身分，曾推出作品《Women who Work: Rewriting the Rules for Success》，分享女性在工作和生活上的致勝之道，當人人都以為要做個成功在職女性和母親，便要做好「work-life-balance」，Ivanka則說：「I've thrown work-life balance out the window.（我把平衡都拋出窗外）」，Ivanka曾接受《華麗誌》的訪問指，「我覺得人們太過於迷戀平衡了。平衡只是一瞬間的事，與其著迷於平衡，我更喜歡專注在工作的重點上。」，Ivanka做事注重質素而不是時間上，她對待家人也是，可能她沒有很多時間陪小朋友，但每一次她都會享受共聚天倫的時光，如果家人出狀況她也會拋下工作。

Ivanka Trump 在2017年推出《Women who Work: Rewriting the Rules for Success》。（Ivanka Trump Facebook）

在她分享致勝之道時，則有讀者批評她不識人間疾苦，也不知奮鬥為何物，皆因她在書本中提到自己勤奮努力的程度，有時可能辛苦到連按摩都沒有時間，說法相當離地，《The New York Times》也評價Ivanka的著作沒有提倡結構性的轉變（less to do with structural change），書中只是不斷提及自己的時裝品牌和父親的酒店，比起分享成功的經歷，更似一本宣傳書。

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資料參考：CNN、Refinery29